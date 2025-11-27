兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

▲桃園市郭姓男子去年邀約好友未成年妹妹至住處，卻兩度硬上性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子去年2月間邀約好友未成年妹妹至住處參訪，卻趁2人獨處時不顧少女反對兩度性侵得逞，事後少女哥哥獲悉追問後，得知郭竟對未成年妹妹下手，憤而報警提告；桃園地院法官審理時，郭辯稱不知道少女年僅14歲，辯護人亦辯護，少女說詞前後矛盾，法官不採信其辯詞，審結依對於未滿14歲之女子為性交罪，判處有期徒刑3年8月，本案仍可上訴。

檢警調查，年約20歲之被告郭姓男子與未滿14歲之少女係透過網路交友認識之網友，郭男明知少女係未滿14歲之女子，於去年2月20日中午邀約少女至其住處參訪，卻趁2人在房間獨處時硬上性侵，5分鐘後說還想要，不顧少女反對以手摀住其嘴巴，再度硬上性侵得逞；事後，少女哥哥獲悉後告訴媽媽，憤而向中壢警分局報案提告，桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告固坦承曾與少女發生性行為1次，惟否認有強制性交等犯行，辯稱「我不知道少女未滿14歲」等語；其辯護人辯護，被告雖與少女哥哥為好友，惟少女哥哥為19歲，被告未懷疑少女為未滿14歲之女子，且案發當日為上學日，少女卻未上學，由少女外觀、容貌及案發當日為平日，實難讓被告認為少女為未滿14歲之人，少女前後說詞不一且有矛盾可疑等語；法官則認為，被告與辯護人應屬臨訟脫辯之詞，難以採信。

法官審酌，被告明知少女為未滿14歲之女子，對兩性關係之認識未臻成熟，欠缺完全之性自主判斷能力，竟與少女為性交行為，影響其身心健全發展；考量被告並無妨害性自主之犯罪前科，參酌被告犯後否認犯行，且未與告訴人與少女達成和解或賠償損害之犯後態度，審結被告犯對於未滿14歲之女子為性交罪，處有期徒刑3年8月，本案仍可上訴。

