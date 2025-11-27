桃園外送員路口撞左轉機車！2人慘受傷　零件碎滿地畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導
桃園市徐姓美食外送員昨（26）日晚間騎車經過八德區和平路、忠勇街口處時，與對向打算左轉的機車發生碰撞，造成2輛機車當場人車倒地，巨大撞擊聲響嚇壞路人。八德警方到場處理，所幸2名騎士均意識清楚，雙方身體有多處擦挫傷，經實施酒測均無酒精成分，至於肇事原因仍待警方調查釐清。
▲桃園市八德區和平路、忠勇街口處昨晚發生外送員撞上待轉機車，圖為監視器下碰撞瞬間畫面。（圖／八德警方提供）
▲桃園市八德區和平路、忠勇街口處昨晚發生外送員撞上待轉機車，員警到場處理。（圖／八德警方提供）
八德警方指出，昨晚8時52分許，八德區和平路忠勇街口發生機車碰撞事故，25歲徐姓男子騎乘機車直行往八德方向行駛，與52歲吳姓男子騎乘機車欲左轉時發生碰撞，雙方當場都人車倒地，機車零件散布一地，員警到場處理時，2名駕駛身體有多處擦挫傷，所幸意識清醒。
▲桃園市八德區和平路、忠勇街口處昨晚發生外送員撞上待轉機車事故，2輛機車均受損嚴重。（圖／八德警方提供）
員警為雙方實施酒測，酒測值均為零，至於真正肇事原因尚待調查釐清，警方呼籲汽機車駕駛人，行駛車輛應注意行車動態，保持適當車速，以維護道路交通安全。
讀者迴響