和少女嘿咻害懷孕！墮胎露餡挨告　桃園色男判刑4月恐入獄

▲桃園市葉姓男子於2023年3月至8月間與少女交往，期間曾偷嘗禁果導致少女懷孕，家長獲悉後堅持提告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子於2023年3月至8月間與少女交往，期間2人偷嘗禁果卻導致少女懷孕，少女擔心家人發現偷偷跑到婦幼診所墮胎，家長獲悉後帶少女向桃園市警局婦幼警察隊報案提告；桃園地院審理時，葉男坦承犯行，法官審結被告犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判處有期徒刑4月，本案犯行雖經判處有期徒刑6月以下，依法仍不得諭知易科罰金，葉姓男子面臨入獄，全案仍可上訴。

檢警調查，葉姓男子於2023年間與未滿16歲少女交往，雙方曾為男女朋友關係，葉男明知少女未滿16歲，仍於2023年3月間至同年8月間某日，在少女位於桃園區住處，在未違背少女意願下2人偷嘗禁果，未料少女事後驚覺懷孕，並於同年10月7日至某婦幼診所進行人工終止妊娠手術，家長獲悉後氣憤帶少女向桃園市警局婦幼隊報案提告；桃園地檢署偵結依妨害性自主案件起訴。

桃園地院審理時，被告葉男於警訊、準備程序庭均坦承犯行，法院合議庭裁定改以簡易判決審理；法官審酌，被告葉男為滿足私欲，與未滿16歲之少女發生性行為，其法治觀念淡薄，影響被害人身心健全發展，惟念其犯後坦承犯行，衡量被告犯罪動機、年紀等情狀，依刑法所犯最重本刑為「5年有期徒刑以下之刑」者為限，本案涉犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，法定刑為「7年以下有期徒刑」，依法不得易科罰金，因此，葉雖然只被輕經有期徒刑4月，未來如判決定讁，仍須入獄服刑，全案還可上訴。

