社會 社會焦點 保障人權

網傳桃園怠慢發放全民國防手冊　市府澄清：國防部配送物流延遲

▲針對網路謠傳桃園市府怠慢處理全民國防手冊發放作業，桃市府今天澄清，手冊由國防部統籌，且復興區公所已優先發放給民眾。（圖／市府民政局提供）

▲針對網傳桃園市府怠慢處理全民國防手冊發放作業，市府今天澄清，手冊由國防部統籌，且復興區公所已優先發放給民眾。（圖／市府民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

網路謠傳桃園市怠慢處理全民國防手冊發放作業，桃園市政府今（27）日澄清，全民國防手冊印製與配送作業皆由國防部統籌，並直接寄送至各區公所，其中復興區公所已於24日下午收到手冊後已透過里鄰系統進行家戶發放，至於桃市第二批次手冊，中央表示因物流業者配送時程延後，預計將於12月8日左右配送其餘行政區，呼籲市民網友勿聽信謠言，以訛傳訛。

桃園市府今天表示，本次全民國防手冊之規劃、印製及運送作業，均由國防部全民防衛動員署統籌辦理，中央係委託中華郵政進行配送至全國各區公所；桃園市政府各區公所為收件端，主要職責為收件後負責家戶發放的執行作業。

▲針對網路謠傳桃園市府怠慢處理全民國防手冊發放作業，桃市府今天主動澄清。（圖／市府新聞處提供）

▲針對網路謠傳桃園市府怠慢處理全民國防手冊發放作業，桃市府今天主動澄清。（圖／市府新聞處提供）

此外，根據國防部原訂之配送時程規劃，桃園市分為兩批次，第一批次（復興區）原預計11月19日至12月5日；第二批次（其餘12區）：原預計11月29日至12月15日；中央向地方政府說明，適逢風神颱風過後及雙11與歲末物流高峰期，中華郵政於全國各地配送作業皆面臨運送壓力，導致原定期程須滾動式調整。

桃園市府強調，市府並無怠慢發送防災手冊，復興區公所收到第一批次手冊後，已透過里鄰系統進行家戶發放，至於第二批次（其餘12區）手冊，目前預計將於12月8日左右送達各區公所；對於涉及市民防災安全之事務，市府絕無怠慢，也將持續追蹤中央配送進度，並於收件後立即動員里鄰系統執行發放，確保每位市民都能迅速取得防災資訊。

