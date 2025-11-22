夫拋年收百萬妻「車上聽她喊老公」　正宮霸氣回擊

記者黃翊婷／綜合報導

一名年收百萬的人妻控訴，丈夫阿強（化名）和女銷售員小美（化名）發生婚外情，兩人曾在車上牽手、親吻，交往大約7、8個月，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償100萬元。桃園地院法官日前審理之後，判小美應賠償人妻10萬元較為適當。

▲人妻控訴丈夫阿強和小美在車上「幽會」3次。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿強結婚超過40年，沒想到丈夫竟在今年3月、6月間於她的汽車上，和小美牽手、親吻、進行曖昧對話，共計3次，對話中兩人承認維持這段不正當男女關係長達7、8個月，這顯然已經侵害到她的配偶權，且情節重大，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她和阿強是小學同學，認識超過60年，也知道阿強已婚，由於阿強平時會向她購買銷售的產品，是客戶之一，人妻所說的3次碰面，其中2次是一起去參加公司的課程，另外1次則是基於朋友情誼，陪阿強去水庫散心，兩人沒有做出任何踰矩行為。

不過，桃園地院法官檢視阿強和小美的錄音對話內容，發現兩人曾說出「妳牽我的手」、「老公」、「那個不是我親的啊」、「你都沒有想我」、「想，該想的時候再想」、「像我們這樣子也7、8個月了」等話，還互相表明沒有把彼此的關係告訴任何一個人，甚至擔心說出口會遭到他人加油添醋。

法官表示，小美稱呼阿強為「老公」，兩人還明確說出牽手、親吻等事情，如果真的只是朋友關係，為何需要討論是否要把彼此的關係告訴他人？可見兩人之間確實有「超友誼」的關係，的確侵害到人妻的配偶關係身分法益且情節重大，最終判小美應賠償人妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。