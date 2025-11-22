　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫拋年收百萬妻「車上聽她喊老公」　正宮霸氣回擊

記者黃翊婷／綜合報導

一名年收百萬的人妻控訴，丈夫阿強（化名）和女銷售員小美（化名）發生婚外情，兩人曾在車上牽手、親吻，交往大約7、8個月，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償100萬元。桃園地院法官日前審理之後，判小美應賠償人妻10萬元較為適當。

▲桃園市田姓已婚人妻於2021年與周姓男子發生婚外情，甚至帶幼子會情郎，讓幼子坐前座，兩人在後座搞車震。（示意圖／取自CFP視覺中國）

▲人妻控訴丈夫阿強和小美在車上「幽會」3次。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿強結婚超過40年，沒想到丈夫竟在今年3月、6月間於她的汽車上，和小美牽手、親吻、進行曖昧對話，共計3次，對話中兩人承認維持這段不正當男女關係長達7、8個月，這顯然已經侵害到她的配偶權，且情節重大，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她和阿強是小學同學，認識超過60年，也知道阿強已婚，由於阿強平時會向她購買銷售的產品，是客戶之一，人妻所說的3次碰面，其中2次是一起去參加公司的課程，另外1次則是基於朋友情誼，陪阿強去水庫散心，兩人沒有做出任何踰矩行為。

不過，桃園地院法官檢視阿強和小美的錄音對話內容，發現兩人曾說出「妳牽我的手」、「老公」、「那個不是我親的啊」、「你都沒有想我」、「想，該想的時候再想」、「像我們這樣子也7、8個月了」等話，還互相表明沒有把彼此的關係告訴任何一個人，甚至擔心說出口會遭到他人加油添醋。

法官表示，小美稱呼阿強為「老公」，兩人還明確說出牽手、親吻等事情，如果真的只是朋友關係，為何需要討論是否要把彼此的關係告訴他人？可見兩人之間確實有「超友誼」的關係，的確侵害到人妻的配偶關係身分法益且情節重大，最終判小美應賠償人妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
石虎被路殺！　血肉模糊超慘畫面曝
陸多家郵輪「秒改行程」去南韓！　陸客：去日本是賣國
19歲騎士「摔進BMW車底」　傷重不治
快訊／新北男鐵棍隨機攻擊！　無辜夫妻受傷
泰監獄「女模直送」細節曝光！　隱藏密室成VIP專屬炮房
遭鋸齒刀割喉！她全身赤裸衝超商　恐怖情人下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死　血肉模糊畫面超慘

邀朋友摩鐵開趴慶生！麻吉沒來警察先到　身上一堆毒品壽星慘了

花蓮19歲騎士車禍「摔進BMW車底」零件噴散滿地　20天後不治

快訊／新北男鐵棍隨機攻擊！無辜夫妻慘受傷　車上搜出安毒

12機車禮讓行人「只有最後一個被攔」　騎士抗罰失敗原因曝光

他喝爛醉嗆警掰彎偵防車天線　跆拳國手「警界蔣萬安」秒制伏

鋸齒刀割喉女友！她全身赤裸衝超商求救　恐怖情人下場曝

販毒5次賺1萬3500！　瞎扯「合資買毒」彰化男重判18年

義氣麻吉出錢又出力！監獄放風前空投物資　外送失敗恐得罰百萬

唾液驗毒快篩上路！全台1夜查獲18件...開罰110萬　這毒品最泛濫

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死　血肉模糊畫面超慘

邀朋友摩鐵開趴慶生！麻吉沒來警察先到　身上一堆毒品壽星慘了

花蓮19歲騎士車禍「摔進BMW車底」零件噴散滿地　20天後不治

快訊／新北男鐵棍隨機攻擊！無辜夫妻慘受傷　車上搜出安毒

12機車禮讓行人「只有最後一個被攔」　騎士抗罰失敗原因曝光

他喝爛醉嗆警掰彎偵防車天線　跆拳國手「警界蔣萬安」秒制伏

鋸齒刀割喉女友！她全身赤裸衝超商求救　恐怖情人下場曝

販毒5次賺1萬3500！　瞎扯「合資買毒」彰化男重判18年

義氣麻吉出錢又出力！監獄放風前空投物資　外送失敗恐得罰百萬

唾液驗毒快篩上路！全台1夜查獲18件...開罰110萬　這毒品最泛濫

復出選桃園市長？　鄭文燦打臉吳子嘉：沒有任何選舉規劃

乘客車廂抽菸！台鐵車長怒廣播「請當個人別當畜牲」　網讚英雄

新亭洞連續殺人破了！「賤兔案非同一犯人」仍為懸案　《信號》曾翻拍

胃炎用藥「溶離試驗不合格」恐影響藥效　回收145萬顆

在愛情中迷失自己？3個秘訣改善戀愛腦　避免不健康依賴

彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死　血肉模糊畫面超慘

國民黨赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她批背離多數民意

被問李四川若贏初選戰新北　侯友宜：一定支持黨提名的候選人

閨蜜尪撂重話「Sandy不是很OK」！揭3導火線：有毛病 被討厭真相曝

邀朋友摩鐵開趴慶生！麻吉沒來警察先到　身上一堆毒品壽星慘了

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

社會熱門新聞

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

月世界5樓垃圾山主謀竟是里長父子檔

高雄市政府要告陳菁徽！譴責栽贓嫁禍

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

即／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死

台南晚間大火！大範圍廢棄物燃燒

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

月世界垃圾山主謀　「環工碩士里長」黑底曝

即／月世界垃圾山案　里長父子4人收押禁見

台南烏樹林「廢棄暫置場」深夜大火！　恐延燒1週

烏樹林「廢棄暫置場」恐燒1週！　台南12區、高雄空污注意

台版金智秀詐158億！全台最大假出金首腦判刑24年

更多熱門

相關新聞

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

高雄一名人夫在妻子手機內驚見親密對話，發現妻子竟與別的男人相約「溫床」，更大膽聊色，對小王頻喊「腳軟了」等露骨話語，小王還不只有一人，人夫頓時崩潰，憤而向小王一號、小王二號提告求償。日前橋頭地院判小王一號應賠償人夫30萬元、小王二號則應賠償人夫20萬元。

摩鐵破門抓猴挨告妨害自由　徵信社3人慘了

摩鐵破門抓猴挨告妨害自由　徵信社3人慘了

酒測超標3倍　酒駕3犯男求免關被打臉

酒測超標3倍　酒駕3犯男求免關被打臉

人妻車震鄰居10多次　下場要賠30萬

人妻車震鄰居10多次　下場要賠30萬

女經理涉詐領獎金　遭10倍追償下場曝

女經理涉詐領獎金　遭10倍追償下場曝

關鍵字：

桃園地院婚外情外遇

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

范姜彥豐「整天打電動」！

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

輝達「全村的希望」壓力山大！　黃仁勳吐怨言

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面