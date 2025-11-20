酒測超標3倍辯「沒肇事」　酒駕3犯男求免關被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）因第3次酒駕，被法院依法判處有期徒刑2個月，必須入監服刑，但他強調自己已經深自悔悟，本案也沒有發生交通事故，加上已開始接受酒癮治療，所以希望能獲得易科罰金的機會。不過，桃園地院法官認為，阿哲第3次酒駕的酒測值超標3倍，若易科罰金恐怕難以達到矯正之效，最終裁定駁回。

▲阿哲酒駕3犯，仍希望獲得易科罰金的機會，但被法官裁定駁回。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿哲在向法院提出的聲明異議中表示，對於酒駕行為已深自悔悟，但本案沒有發生交通事故，他還有母親需要照顧，目前也在醫院接受酒癮治療，日後絕無再犯之虞，檢方卻否准他易科罰金的機會，顯然存在裁量權行使瑕疵，因而決定提告，請求撤銷原處分。

不過，桃園地院法官指出，經查，阿哲2014年間第1次酒駕被捕，獲緩起訴處分1年，2020年第2次酒駕被判刑2個月確定，第3次酒駕也就是本案，發生在2025年，同樣被依法判處有期徒刑2個月。

法官表示，根據台灣高等檢察署新修定的不准易科罰金標準，當中明確包含「酒駕犯罪經查獲3犯（含）以上者」，況且桃園地檢署核發本案執行指揮書之前，已經給予阿哲陳述意見的機會，足以保障他的陳述意見權利。

法官認為，阿哲明知不可以酒駕，仍漠視先前被判處罪刑的教訓，第3次酒駕上路，而且測得的酒精濃度高達每公升0.85毫克，超過法定成罪標準3倍，可見他的心態可議、法治觀念淡薄，如果仍予以易科罰金的機會，恐怕難以達到矯正之效或維持法秩序。

最終，法官認定原處分並無違法、不當之處，裁定駁回阿哲的聲明異議，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。