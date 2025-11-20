　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻車震鄰居10多次挨告　情夫也不挺！下場要賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）和已婚的女鄰居小美（化名）發生婚外情，兩人交往大約1年多，期間在車上發生性行為多達10餘次，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美矢口否認外遇，但情夫阿強、丈夫及友人都作證確有此事，最終她仍被桃園地院法官判處應賠償人妻30萬元較為適當。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲小美否認外遇阿強，但阿強承認與小美發生婚外情，還說出兩人的約會模式。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿強結婚超過30年，沒想到小美明知阿強已婚，仍在2018年至2020年間與阿強發生不正當往來，算一算兩人大約交往1年多，期間還在車上約會並發生性行為多達10餘次，她自認配偶權受到嚴重侵害，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她和阿強沒有交往，也沒有發生性行為，而且人妻的求償金額過高。

但阿強證稱，雙方是鄰居，認識很久了，他確實與小美交往大約1年多，兩人會以電話相約，再各自開車到停車場碰面，然後轉移到他的車上約會，每次約會都會發生性行為，總計10餘次。小美的丈夫、丈夫的友人也都相繼證實此事。

桃園地院法官認為，從證人們的證詞看來，阿強和小美曾交往並發生性行為一事，應堪認定，她的行為確實侵害到人妻的配偶身分法益且情節重大，考量到雙方的身分、地位、資力等因素，最終判她應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。

11/18 全台詐欺最新數據

桃園地院婚外情外遇

