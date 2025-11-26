　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

作家「三毛」與「上海爸爸」親筆信遭網拍154萬　80頁信札保存完整

▲作家三毛與「上海爸爸」張樂平。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲作家三毛與「上海爸爸」張樂平。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

台灣作家三毛與漫畫家「上海爸爸」張樂平的往來親筆信日前意外現身網路，被標價35萬人民幣（約154萬元新台幣）販售，引起家屬震驚。張家向警方報案後，上海徐匯警方尋回信件並於昨（24）日發還。這批信札多達80頁，內容記錄三毛生命最後三年的情感與創作，被認為是目前最完整、最具價值的三毛書信資料。

▲三毛與張樂平夫妻的親筆信件。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲三毛寄給張樂平夫妻的親筆信件。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，近日，台灣作家三毛與她的「上海爸爸」、漫畫家張樂平往來交流的親筆信原稿意外現身網路，並明碼標價35萬元（人民幣）售賣。張樂平家屬當時卻並不知情。

警方表示，這批信件共20餘份，原本放置在一個深色行李箱夾層內，因搬遷物品繁多而被家人短暫遺忘。張樂平外孫詹勝回憶指，當時將行李箱放在故居門口附近，不料不慎遺失，直到近日看到網拍消息才發現信件外流，隨即報警。

警方調閱監視器後發現，行李箱被一名網約車司機陳某撿走，員警隨後與陳某取得聯繫，在確認信件保存完整後，順利將其取回。

詹勝表示，這批信件為三毛生命最後三年寫給張樂平夫婦的信札，共計80頁，是目前所能見到篇幅最多、內容最完整的三毛家書，從1988年6月12日起至1990年11月21日止，涉及情感、創作、生活與對家鄉的思念，也包含三毛晚年未曾公開的心路歷程。

三毛筆名來源於張樂平的漫畫《三毛流浪記》，她在信中曾寫道「在筆名上，您是我的父親」。從第四封信起，便改稱張樂平夫婦為「上海爸爸」、「姆媽」。1989年三毛首次赴大陸探親時，還特地前往上海五原路拜訪張樂平。

詹勝回憶，三毛曾在張家住上一段時間，與外公相談甚歡，「她很開朗、熱情，是個夜貓子，知道我喜歡看小說，就和我聊文學聊到凌晨。」他說，三毛也常給自己鼓勵，讓他至今難忘。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃意會《三毛與我的台灣印記》開展

黃意會《三毛與我的台灣印記》開展

新加坡藝術家黃意會與文學作家三毛橫跨30餘年的深厚情誼，以全新展覽形式在台中重現。「不要告別-三毛與我的台灣印記」即日起至12月7日在葫蘆墩文化中心展出，透過油畫、多媒材與紙刻作品，回望2人自1980年代結識後，共同旅行、創作交流的生命軌跡。展名取自三毛作詞、李泰祥作曲的經典歌曲《不要告別》，象徵記憶的封存與情感的延續。

一家五口擠「無窗房」同亡　手機解密受阻

一家五口擠「無窗房」同亡　手機解密受阻

白宮傳統　拜登留「親筆信」給川普

白宮傳統　拜登留「親筆信」給川普

尹錫悅曝9千字親筆信：戒嚴不是犯罪

尹錫悅曝9千字親筆信：戒嚴不是犯罪

台鐵遭控「與霸凌加害者站一起」　員工親筆信：盼交長出面糾正

台鐵遭控「與霸凌加害者站一起」　員工親筆信：盼交長出面糾正

三毛張樂平親筆信書信三毛流浪記

