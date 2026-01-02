　
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東紅豆價崩跌剩41元　立委蘇清泉促農糧署穩在45元

▲立委蘇清泉邀農業部農糧署長姚士源會商穩定紅豆價格。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲立委蘇清泉邀農業部農糧署長姚士源會商穩定紅豆價格。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

每年12月底至次年2月是紅豆採收季節，而屏東更是台灣高品質紅豆主要產地，然而今年因雨水充足，紅豆盛產，收購價格卻從去年80元的高點一路下滑至41元，立委蘇清泉2日邀農業部農糧署長姚士源會商，要求啟動調節措施，穩定國產紅豆價格於每台斤45元上下，維護農民收益。

▲立委蘇清泉邀農業部農糧署長姚士源會商穩定紅豆價格。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲立委蘇清泉邀農業部農糧署長姚士源會商穩定紅豆價格。（圖／蘇清泉服務處提供）

據農糧署統計，國內紅豆種植面積約5500公頃，其中屏東萬丹種植約2000公頃，所生產之紅豆品質優異，成為消費市場高檔指標，然而今年因颱風季節錯開紅豆播種生長期，雨水、氣候適宜，紅豆產量大增，收購價格卻因產量衝高導致價格崩跌，上週價格更跌至41元，價賤傷農，農友叫苦連天。

蘇清泉接獲陳情後即找來農糧署長姚士源協調，要求農糧署提出對策，姚士源指出，貿然將產地價格拉抬至每台斤50元，將直接影響業者採購國產紅豆意願，恐大幅轉向進口紅豆，反而讓農民更血本無歸。

姚士源表示，為穩定紅豆產銷及提升品質，農糧署將促農禾農產股份有限公司於本季紅豆採收期間，辦理紅豆產銷調節措施。姚士源當面向蘇清泉承諾，將以穩定紅豆產地價格於每台斤45元為目標，維護農民收益。

蘇清泉強調，長遠來看，建立台灣紅豆之自有品牌，讓本產紅豆成為消費市場上的指定高品質產品，與進口紅豆做出市場區隔，則是維護本土農友權益的不二法門，台灣農友一向技術精湛，很受消費者肯定，但多數農友對行銷產品外行，這部分是中央政府可以提供協助的關鍵。

此外，蘇清泉也向林業署反映，近期紅豆採收季節遇上野生動物綠鬣蜥大量肆虐，應採取措施協助農民，避免綠鬣蜥毀壞農田，農業部回應，已由林業署提供捕捉綠鬣蜥補助金，並由農糧署補助農友設置架網阻隔，維護農作物不受野生動物破壞。

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

芭樂高纖低熱量「控糖健身都適合」　農糧署：台灣軟、硬有7品種

芭樂高纖低熱量「控糖健身都適合」　農糧署：台灣軟、硬有7品種

市面上芭樂種類眾多，更有該吃軟或吃硬的疑問。農業部農糧署表示，台灣芭樂有7種品種，珍珠拔占比達95%，並依口感脆、軟程度分為2大類，最脆的是帝王拔，口感較軟則是紅肉拔及中山月拔，而芭樂富含維生素C，有助於促進新陳代謝、養顏美容，且高纖低熱量又有飽足感，不僅健身人士喜愛，也列入適合糖尿病患者的水果名單，且芭樂葉還可泡茶。

高麗菜進入盛產期　農糧署推外銷穩菜價、挺農民

高麗菜進入盛產期　農糧署推外銷穩菜價、挺農民

屏東今年已除8.7萬隻綠鬣蜥　前3名獵人抱走百萬禮券

屏東今年已除8.7萬隻綠鬣蜥　前3名獵人抱走百萬禮券

桃園機場新伴手禮　嘉義奮起湖米餅熱賣中

桃園機場新伴手禮　嘉義奮起湖米餅熱賣中

歐告大戰綠鬣蜥10秒KO！叼戰利品雀躍狂奔

歐告大戰綠鬣蜥10秒KO！叼戰利品雀躍狂奔

紅豆價格屏東農業農糧署綠鬣蜥農民補助

