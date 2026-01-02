補助金額六都第一　桃園115年電動機車最高補助4.4萬

▲桃園115年電動機車最高補助4.4萬。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局2日公告今（115）年「桃園市電動機車補助計畫」，延續去（114）年汰舊換新與新購電動機車的一般性補助，並持續推動「婦幼E騎GO」、「青壯騎行」、「青春馭電」、「原住民樂購」及「復興區／中低收入戶」等多元專案。今年再新增「外送騎士」與「守望相助隊」兩大加碼方案，最高補助金額可達44,000元。

環保局表示，補助期間自115年1月1日起至12月31日止，最晚申請期限至116年1月10日，名額有限，鼓勵符合資格的市民把握機會踴躍申請。

▲桃園市115年電動機車補助。（圖／環保局提供）

環保局長顏己喨表示，桃園市電動機車數量已突破10萬輛，市占率達7.21%，居六都第二，補助金額則為六都第一，展現市府推動綠色運輸的決心。今年補助最大特色在於「金額加碼有感、族群涵蓋更廣」，兼顧環境永續與社會衡平。

顏局長指出，二行程機車最高補助15,000元，汰換老舊1至5期機車最高12,000元，新購電動機車最高4,000元；加上專案補助，中低收入戶或復興區居民可再領10,000元，婦幼家庭可獲6,000元，青壯族群4,000元，青年1,000元，原住民1,000元，外送騎士3,000元，守望相助隊5,000元，最高合計可達44,000元。

環保局補充，一般性補助方面，民眾汰換二行程機車並換購電動機車可獲最高15,000元；汰換105年12月31日前出廠之1至5期機車並換購電動機車最高12,000元；新購電動機車最高4,000元，總名額6,000名。

此外，今年共推出七項加碼專案：中低收入戶或復興區居民再補助10,000元；育有0至12歲幼童家庭可申請「婦幼E騎GO」補助6,000元，名額2,500名；36至45歲市民可申請「青壯騎行」補助4,000元，名額2,500名；18至35歲市民可申請「青春馭電」補助1,000元，名額1,000名；具原住民身分者可申請「原住民樂購」補助1,000元，名額1,000名；外送服務人員可申請「外送騎士」補助3,000元，名額1,000名；參與巡守工作的「守望相助隊」人員購車可申請補助5,000元，每隊提供5個名額。

環保局提醒，補助對象須年滿18歲，並於113年12月31日前設籍桃園市之中華民國國民，或持居留證且居住於桃園市並符合配偶設籍條件；新增的「外送騎士」與「守望相助隊」專案，僅需檢附相關證明文件即可申請。市民可至線上申請系統（https://tydeposs.cc/）或桃園市政府環保局官網查詢，洽詢專線為03-3359117，或03-3386021分機1218、1241。