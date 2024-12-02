台鐵遭控「與霸凌加害者站一起」　員工親筆信：盼交長出面糾正

▲楊姓員工控訴人力資源處吳姓處長職場霸凌，親筆信訴求交通部、勞動部2位部長能發聲。（圖／台鐵產業工會提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵公司人力資源處吳姓處長日前遭控職場霸凌，台鐵產業工會上周舉行記者會，質疑台鐵濫權吃案，產工今（2日）公開受害員工親筆信件，指記者會當天吳姓處長個人聲明，竟是台鐵公共關係科長送至現場，台鐵此舉已公然表態與霸凌加害者攜手站在一起，希望交通部長、勞動部長出面糾正，不能縱容台鐵護航。

產工11月29日召開記者會，表示接獲台鐵楊姓員工反映，2022年起因爭取調動未獲同意後，便遭到現任吳姓處長職場霸凌，去年向公司提申訴，同年11月「職場霸凌調查處理委員會」做成霸凌成立決議，吳姓處長申訴，公司召開「申訴處理委員會」推翻決議，不成立理由均未告知楊姓員工，造成後續救濟困難。

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記者會當天，產工訴求，台鐵應執行原決議懲處該處長，並喊話交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰表態，要求台鐵落實原決議。受害者楊姓員工也透過錄音檔控訴，台鐵一開始說會公平公正處理，到後來過程荒腔走板，「機關和霸凌者攜手，不是一步步逼受害者走向絕路嗎？」

▲台鐵產業工會日前舉行記者會，質疑台鐵高層霸凌基層還想逃，濫權吃案。（圖／記者屠惠剛攝）

產工今日再公開受害楊姓員工的親筆信件，信中指出當天記者會上吳員（吳處長）的「個人聲明」居然是由台鐵公共關係科科長送至現場，台鐵此舉已公然表態並證實與職場霸凌加害者攜手站在一起，處理本案的公正性如何不令人質疑？

信中表示，記者會後，洪申翰雖承諾會努力建構友善職場安全環境、盡速研議強化相關法制，說過一定會接住每一位同仁的陳世凱，卻未有任何的回應，同時也未見2位部長針對職的案件有所表態，著實讓人失望。

該員工說，他與許多的受害者一樣，是現在正在處理及進行中的職場霸凌案件，要去等待未來修正的法律程序並無實際幫助，何況台鐵連受到台北市政府勞檢處裁定違反相關規定，仍遲遲未見改善。

楊姓員工在信中喊話，更需要的是2位部長親自站出來替職主持公道，予以台鐵糾正，不能再放任、縱容台鐵如此替職場霸凌加害者護航，他呼籲並懇請2部長能出面回應。