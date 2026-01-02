　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

埔里設置廢棄物掩埋場將環評　地方集2.3萬份連署書強烈反對

▲反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟成立。（圖／民眾提供，下同）

▲反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟成立。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

允捷公司擬於埔里鎮南港溪上游設置廢棄物掩埋場，引發水源恐遭汙染的疑慮，地方居民、公民團體和公共社群自去年底啟動公民討論會並發起連署行動，12天內已累積2萬3千份連署書，表達守護水源命脈和鎮民生存權、反對興建掩埋場的強烈民意。

由在地各界組成的「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」，今日上午於麒麟里天仙宮旁召開成立記者會；立委馬文君辦公室執行長楊樹煌、埔里鎮長廖志城、多位縣議員及其助理、村里長、地方文史工作者、醫師及青農代表齊聚，在會前參拜天仙宮玄天上帝，祈求神明賜予力量並訴求開發單位自行撤回「南投縣埔里鎮環保處理事業開發案」申請，並要求縣政府尊重民意，在環境影響說明書資料未臻完整前應停止審查或直接駁回本案，也呼籲民眾在1月4日（日）下午一點於南投縣婦幼館召開的「第一階環評審查會」一起到場響應。

▲反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟成立。（圖／埔里鎮公所提供）

▲反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟成立。（圖／埔里鎮公所提供）

廖志城強調，允捷公司擬於水源區掩埋「焚化爐飛灰固化物」等高風險廢棄物，場址緊鄰全鎮賴以生存的地下水系統，無論科學風險或世代正義層面，都難以被社會接受；縣議員陳宜君也痛批，開發單位提交的環評說明書極其敷衍，內容竟然出現「一年 365 天，報告卻寫 380 天」的荒謬錯誤，且所謂現況調查皆引用 108、109 年的舊資料，完全沒有進行現地調查，顯示業者對地方環境與居民健康的冷漠與無視。

▲反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟成立。（圖／埔里鎮公所提供）

▲反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟成立。（圖／埔里鎮公所提供）

南投縣議會副議長潘一全、蘇昱誠、陳宜君等縣議員，前議員王彩雲、黃志學皆憂心表示，掩埋場設置於上游，地下滲漏具「隱蔽性」，民眾恐在河川、茭白筍受污染或身體出問題後，才會驚覺對環境、健康皆「不可逆」的負面影響，民意代表一致堅決反對；前縣議會議長粘國西也強調，埔里以優質礦泉水聞名全國，絕不容許水源頭遭受任何事業廢棄物威脅，必須捍衛埔里人喝純淨好水的權利。

地質與環境專家簡史朗發出警告，埔里為「封閉性盆地」，地下水脈緊密相連，全鎮飲用水幾乎全數仰賴地下水源；文史工作者潘樵補充，埔里位於烏溪上游，污染將一路蔓延至國姓、草屯、台中及彰化，這不只是埔里的家務事，更是中台灣的環境危機；麒麟里長黃戊寅與中正村長石金水也擔心上游一旦受污，下游農產業與村民生計將徹底崩盤；醫師黎俊奇則從醫學角度提醒，重金屬污染將透過食物鏈殘留、毒害後代子孫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

【方向反了？】台南跨年倒數大家各拍各的　煙火一放全場神同步轉身XD

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

更多熱門

相關新聞

環保蟑螂父子濁水溪亂倒廢棄物　現場畫面曝

環保蟑螂父子濁水溪亂倒廢棄物　現場畫面曝

郭姓父子涉嫌非法經營廢棄物轉運站，並長期載運廢棄物至中南部五縣市各河川地傾倒，光在濁水溪竹山鎮境內河川地即堆置超過4814平方公尺、體積超過1萬4444立方公尺；檢警會同環保和水利單位於月前加以破獲，專案小組目前持續向上溯源及深入偵辦。

惡團堆出「7座奧運泳池」垃圾復原得7千萬

惡團堆出「7座奧運泳池」垃圾復原得7千萬

北市男亂填罷免連署書　猜中身份證字號慘遭移送

北市男亂填罷免連署書　猜中身份證字號慘遭移送

無良集團削2千萬黑心錢　104人起訴

無良集團削2千萬黑心錢　104人起訴

埔里日月迎賓公益園區開幕推廣永續理念

埔里日月迎賓公益園區開幕推廣永續理念

關鍵字：

埔里鎮廢棄物掩埋場公民討論會連署水源農業環境影響評估審查會

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面