埔里設置廢棄物掩埋場將環評　地方集2.3萬份連署書強烈反對

▲反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟成立。

記者高堂堯／南投報導

允捷公司擬於埔里鎮南港溪上游設置廢棄物掩埋場，引發水源恐遭汙染的疑慮，地方居民、公民團體和公共社群自去年底啟動公民討論會並發起連署行動，12天內已累積2萬3千份連署書，表達守護水源命脈和鎮民生存權、反對興建掩埋場的強烈民意。



由在地各界組成的「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」，今日上午於麒麟里天仙宮旁召開成立記者會；立委馬文君辦公室執行長楊樹煌、埔里鎮長廖志城、多位縣議員及其助理、村里長、地方文史工作者、醫師及青農代表齊聚，在會前參拜天仙宮玄天上帝，祈求神明賜予力量並訴求開發單位自行撤回「南投縣埔里鎮環保處理事業開發案」申請，並要求縣政府尊重民意，在環境影響說明書資料未臻完整前應停止審查或直接駁回本案，也呼籲民眾在1月4日（日）下午一點於南投縣婦幼館召開的「第一階環評審查會」一起到場響應。

廖志城強調，允捷公司擬於水源區掩埋「焚化爐飛灰固化物」等高風險廢棄物，場址緊鄰全鎮賴以生存的地下水系統，無論科學風險或世代正義層面，都難以被社會接受；縣議員陳宜君也痛批，開發單位提交的環評說明書極其敷衍，內容竟然出現「一年 365 天，報告卻寫 380 天」的荒謬錯誤，且所謂現況調查皆引用 108、109 年的舊資料，完全沒有進行現地調查，顯示業者對地方環境與居民健康的冷漠與無視。

南投縣議會副議長潘一全、蘇昱誠、陳宜君等縣議員，前議員王彩雲、黃志學皆憂心表示，掩埋場設置於上游，地下滲漏具「隱蔽性」，民眾恐在河川、茭白筍受污染或身體出問題後，才會驚覺對環境、健康皆「不可逆」的負面影響，民意代表一致堅決反對；前縣議會議長粘國西也強調，埔里以優質礦泉水聞名全國，絕不容許水源頭遭受任何事業廢棄物威脅，必須捍衛埔里人喝純淨好水的權利。

地質與環境專家簡史朗發出警告，埔里為「封閉性盆地」，地下水脈緊密相連，全鎮飲用水幾乎全數仰賴地下水源；文史工作者潘樵補充，埔里位於烏溪上游，污染將一路蔓延至國姓、草屯、台中及彰化，這不只是埔里的家務事，更是中台灣的環境危機；麒麟里長黃戊寅與中正村長石金水也擔心上游一旦受污，下游農產業與村民生計將徹底崩盤；醫師黎俊奇則從醫學角度提醒，重金屬污染將透過食物鏈殘留、毒害後代子孫。