20歲母丟9月女嬰在家7hrs「去領養狗」返家驚見斷氣　複驗結果曝

▲高雄一對20歲小爸媽為了領養狗，把年僅9個月大女嬰放生在家7小時。（圖／記者吳奕靖攝）



記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄一對20歲的小爸媽疑似虐兒！跨年夜當天，僅9個月大的女嬰無生命跡象，被母親、繼父送往醫院急診室，院方收治時發現女嬰口腔溢奶，急救後仍宣告不治，全案將父母依過失致死罪嫌偵辦。檢警今（2）日進行複驗時，發現女嬰身上沒有明顯受虐跡象，也未見大面積外力撞擊傷勢，僅有輕微咬痕，詳細死因仍待完整鑑定報告得以釐清。

全案發生在31日傍晚5點多，警方接獲醫院通報，指稱一名9個月大黃姓女嬰被家屬送往醫院急診時已無生命跡象，經急救後仍宣告不治。員警隨即趕往醫院了解，院方初步檢視，發現女嬰口腔內有溢奶情形。

據女嬰母親向警方表示，因很想養狗，當日接獲收容所通知，上午先餵奶，想說女兒會睡很久，9點便先和丈夫外出領養狗，獨留女兒在租屋處，直至下午4點返家時，發現女兒已無生命跡象。檢警認為女嬰生母與繼父的說法與傷勢不符，不排除有涉虐可能，經前往醫院、女嬰父母租屋處採集相關跡證後，同時通報社會局調查，全案依過失致死罪嫌偵辦。

▲檢警昨日中午對女嬰相驗，繼父態度從容在外頭哈菸。（圖／民眾提供）



檢警昨日於高雄殯儀館進行初驗，女嬰母親和繼父到場時，繼父一臉事不關己的找人討菸抽，神情從容的在外頭哈菸。檢察官訊後，認為女嬰生母、繼父涉過失致死，命交保5萬元。

今日上午檢警再針對女嬰遺體安排電腦斷層掃描，下午完成司法解剖。據了解，初步解剖在外觀檢視上，並未發現女嬰有明顯遭受嚴重虐待的跡象，僅見輕微咬痕，身上也未見大面積外力撞擊或明顯致命傷。

知情人士強調，目前僅屬初步結果，整體死因仍須以法醫完整鑑定報告為準，現階段仍無法排除其他可能。另據了解，女嬰送醫搶救時院方曾施作心肺復甦術（CPR），部分傷勢痕跡是否與急救過程相關，仍需比對醫療紀錄釐清；同時女嬰有溢奶情形，是否涉及窒息風險或有照顧疏失等責任，也仍待檢警與法醫綜合判斷。

檢警表示，後續將彙整解剖結果、醫療紀錄與相關事證，審慎釐清女嬰真正死因與是否涉及不當對待，待報告出爐後再依法處理。