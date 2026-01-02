　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20歲母丟9月女嬰在家7hrs「去領養狗」返家驚見斷氣　複驗結果曝

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一對20歲小爸媽為了領養狗，把年僅9個月大女嬰放生在家7小時。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄一對20歲的小爸媽疑似虐兒！跨年夜當天，僅9個月大的女嬰無生命跡象，被母親、繼父送往醫院急診室，院方收治時發現女嬰口腔溢奶，急救後仍宣告不治，全案將父母依過失致死罪嫌偵辦。檢警今（2）日進行複驗時，發現女嬰身上沒有明顯受虐跡象，也未見大面積外力撞擊傷勢，僅有輕微咬痕，詳細死因仍待完整鑑定報告得以釐清。

全案發生在31日傍晚5點多，警方接獲醫院通報，指稱一名9個月大黃姓女嬰被家屬送往醫院急診時已無生命跡象，經急救後仍宣告不治。員警隨即趕往醫院了解，院方初步檢視，發現女嬰口腔內有溢奶情形。

據女嬰母親向警方表示，因很想養狗，當日接獲收容所通知，上午先餵奶，想說女兒會睡很久，9點便先和丈夫外出領養狗，獨留女兒在租屋處，直至下午4點返家時，發現女兒已無生命跡象。檢警認為女嬰生母與繼父的說法與傷勢不符，不排除有涉虐可能，經前往醫院、女嬰父母租屋處採集相關跡證後，同時通報社會局調查，全案依過失致死罪嫌偵辦。

▲檢警今日中午對女嬰相驗，繼父在外頭討煙抽。（圖／民眾提供）

▲檢警昨日中午對女嬰相驗，繼父態度從容在外頭哈菸。（圖／民眾提供）

檢警昨日於高雄殯儀館進行初驗，女嬰母親和繼父到場時，繼父一臉事不關己的找人討菸抽，神情從容的在外頭哈菸。檢察官訊後，認為女嬰生母、繼父涉過失致死，命交保5萬元。

今日上午檢警再針對女嬰遺體安排電腦斷層掃描，下午完成司法解剖。據了解，初步解剖在外觀檢視上，並未發現女嬰有明顯遭受嚴重虐待的跡象，僅見輕微咬痕，身上也未見大面積外力撞擊或明顯致命傷。

知情人士強調，目前僅屬初步結果，整體死因仍須以法醫完整鑑定報告為準，現階段仍無法排除其他可能。另據了解，女嬰送醫搶救時院方曾施作心肺復甦術（CPR），部分傷勢痕跡是否與急救過程相關，仍需比對醫療紀錄釐清；同時女嬰有溢奶情形，是否涉及窒息風險或有照顧疏失等責任，也仍待檢警與法醫綜合判斷。

檢警表示，後續將彙整解剖結果、醫療紀錄與相關事證，審慎釐清女嬰真正死因與是否涉及不當對待，待報告出爐後再依法處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

【方向反了？】台南跨年倒數大家各拍各的　煙火一放全場神同步轉身XD

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

相關新聞

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書42歲何建忠涉嫌濫用職權，利用職務之便從公家機關系統中篩選出未成年少女，並將她誘出後性侵得逞，全案遭雄檢偵結後起訴，並依法求刑10年6月。高雄市議員邱于軒痛批，「社安網變成破網！ 丟臉！真的丟臉！」，呼籲陳其邁市長，社安網要補，應從「衛生局內部」補起。

即／定位成功已成憾事　驚見1男陳屍車內

即／定位成功已成憾事　驚見1男陳屍車內

A-Lin初戀地爆紅　車程5分鐘到「台東最貴建物」

A-Lin初戀地爆紅　車程5分鐘到「台東最貴建物」

高雄市府人事異動！水利局長調任內政部參事

高雄市府人事異動！水利局長調任內政部參事

高雄心衛中心連環爆！執行秘書性侵少女　主任霸凌部屬

高雄心衛中心連環爆！執行秘書性侵少女　主任霸凌部屬

關鍵字：

高雄虐嬰兒虐溢奶跨年養狗

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面