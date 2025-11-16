　
30年情誼不告別！黃意會《三毛與我的台灣印記》葫蘆墩開展

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲1982年黃意會來台灣，與三毛共乘機車遊台北，2人當時留下珍貴合影。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

新加坡藝術家黃意會與文學作家三毛橫跨30餘年的深厚情誼，以全新展覽形式在台中重現。「不要告別-三毛與我的台灣印記」即日起至12月7日在葫蘆墩文化中心展出，透過油畫、多媒材與紙刻作品，回望2人自1980年代結識後，共同旅行、創作交流的生命軌跡。展名取自三毛作詞、李泰祥作曲的經典歌曲《不要告別》，象徵記憶的封存與情感的延續。

黃意會1954年生於新加坡，理工背景出身，卻自青年時期即熱愛文學與藝術。1980年代初，他因報社副刊投稿而結識三毛，兩人因此展開長達數十年的深交。其後共同騎車遊歷台東、遠行蘭嶼，形成多幅重要創作的靈感來源，包括〈蘭嶼〉與《美濃油紙傘》等作品，其中《蘭嶼》更成為他日後再次追憶友誼的重要起點。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼黃意會「不要告別-三毛與我的台灣印記」展覽即日起至12月7日在葫蘆墩文化中心展出。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

16日下午的開幕式由旅法多年的鄺姓手工電吉他製琴師與黃意會共同開場，2人合唱《不要告別》與《橄欖樹》，溫柔旋律與深情歌聲彷彿帶領觀眾回到三毛與黃意會的青春時代。現場出席來賓包括台中市政府文化局副局長曾能汀、總統府前資政廖了以、國立台灣美術館館長陳貺怡、台灣引興股份有限公司董事長王慶華、資深國際策展人王琨生與葫蘆墩文化中心主任郭恬氳，共同見證展覽開幕。

策展人賴慕芬指出，《不要告別》是1980年代膾炙人口的歌曲，鳳飛飛、劉文正與黃鶯鶯皆曾翻唱，承載了一代人的情感記憶。「這次展覽彷彿是黃意會寫給三毛的最後一封信，把不能忘記、也不願忘記的情感，全部封存於畫布之中。」她並表示，黃意會自2019年起每隔兩年推出三毛主題展，於新加坡、深圳引起熱烈迴響，此次選擇回到三毛的成長之地台灣，格外具有意義。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲策展人賴慕芬（左一）說，《不要告別》是1980年代膾炙人口的歌曲。（圖／記者白珈陽攝）

黃意會表示：「三毛說，用一秒鐘轉身離開，用一輩子去忘記。我的畫，就是那漫長的一輩子。」他的創作融合理科背景的結構思維與文學養分所帶來的感性，以自由線條、跳躍色彩與層疊筆觸呈現情緒深度，被外界譽為「自由意會派」。其畫作遊走於印象派、立體派與抽象表現主義之間，同時融入東方山水的氣韻，展現既夢幻又真實的視覺語彙。

台中市文化局副局長曾能汀表示，黃意會自1979年起，黃意會已舉辦15場個展，作品曾受邀於美國、荷蘭、巴黎、日本、上海及東南亞多國展出，並典藏於新加坡美術館、日本福岡市美術館、國立台灣美術館與法國巴黎大皇宮美術館等國際館所。此次「不要告別」系列以抽象風景為主軸，運用流動線條、色彩堆疊與超現實意象，呈現大自然的生機與兩人友誼的餘溫，三毛與黃意會跨越時空的情誼再次與觀眾相遇。

30年情誼不告別！黃意會《三毛與我的台灣印記》葫蘆墩開展

30年情誼不告別！黃意會《三毛與我的台灣印記》葫蘆墩開展

不只Lily！大咖星二代「13歲一幅畫賣出586萬」

不只Lily！大咖星二代「13歲一幅畫賣出586萬」

藝人小S（徐熙娣）17歲愛女Lily（許韶恩）近日首次舉辦個人藝術展《Prey of Prey》，展出25件作品，價格區間從1萬元至10萬元不等。據工作人員透露，展覽一開幕即售出大部分作品，預估總收入可達百萬台幣。這次展覽不僅展現了新生代藝術家的創作實力，更引來眾多名人到場支持，顯示星二代在藝術領域的發展備受矚目。

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜藝術之路

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜藝術之路

感受光與時間的美學　豐原太平洋百貨打造光影藝境

感受光與時間的美學　豐原太平洋百貨打造光影藝境

林輝堂27件創作展現宇宙藝術視野

林輝堂27件創作展現宇宙藝術視野

北港拼布藝術家周秀惠師生展文觀處登場

北港拼布藝術家周秀惠師生展文觀處登場

