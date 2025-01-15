尹錫悅被捕後PO親筆信　9千字喊冤：「戒嚴不是犯罪」是總統權限

▲ 尹錫悅15日被捕，正接受檢方訊問。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅15日因主導內亂嫌疑被捕，現正接受檢方訊問，官方社群帳號稍早則上傳他被捕前寫下的親筆信，強調「戒嚴不是犯罪」，重申戒嚴是總統為克服國家危機可行使的權限。

尹錫悅在這封逾9000字的親筆信開頭寫道，「被彈劾後才感覺到我是總統」，稱他經過26年公職生涯及8個月競選，當選總統、交接到就職後每天忙得不可開交，「雖然很多人建議我要有總統的樣子，享受權威跟休息，但我就任後國內外情勢並不樂觀」。

他羅列任期內政績後表示，這已是他公職生涯以來第4次被停職，「周圍的人都要我適度妥協，問我要不要走簡單一點的路，或說我愚蠢」，但「我的愚蠢決斷就是我對自由民主主義及法治主義不變的信念」。

他聲稱，國家面臨內外勢力聯手奪權的反國家行為、在野黨癱瘓國政及選舉舞弊等危機，「這不是相當於戰時、事變的國家緊急狀態嗎？」並重申戒嚴正當性，「各位國民，戒嚴不是犯罪，戒嚴是總統為克服國家危機行使的權力」。

他控訴受到「戒嚴等於內亂」的框架攻勢，被誣陷犯下內亂遭到彈劾，參與準備與執行的國防部、軍方官員也被拘留，「真是令人無言。投入兵力的時間僅不到2小時，各位有看過僅2個小時的內亂嗎？透過電視向全世界、全體國民宣布開始戒嚴之後，不到3小時就因國會要求停止而撤軍的內亂，各位有看過嗎？」

尹錫悅寫道，「我怎麼會為了獨裁或延長執政時間，用這種方式發布戒嚴呢？尤其是如此小規模的兵力，如此短時間的戒嚴。我不知道司法會如何判斷，但此次戒嚴究竟是否為了守護憲法、保護國家，我相信各位國民應該很清楚。」

他在文末則表示，「但是各位國民，請加油吧。擁有主權的各位國民，若抱持堅定的權利與責任意識，努力去遵守的話，國家的未來將是明亮且充滿希望的」。