晚安小雞要出獄了！自曝「教柬國獄友台語」…搶床位互罵：X小啦

▲晚安小雞準備出獄，自曝教會柬國獄友台語國罵。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）



記者柯振中／綜合報導

網紅「晚安小雞」陳能釧前年2月自導自演宣稱遭柬埔寨詐騙園區囚禁，事件真相曝光後遭當地警方逮捕入獄。他去年12月15日公開一封手寫信，向外界分享近況，表示距離返家僅剩1個多月，並自稱在獄中已待700多天，目前一切平安，更是提到不小心「教壞」柬國獄友，讓獄友們用台語互罵，令他哭笑不得。

柬國獄友用台語互嗆

陳能釧表示，自己待在獄中這麼久，已學會約6成柬埔寨語，並笑稱與他同房的柬埔寨人，現在幾乎都會使用台語髒話。他提到，近日兩名柬埔寨獄友因床位問題爭吵，雙方竟以台語互相叫罵，說出「X小啦」及「靠X」、「操X掰」等國罵，讓他當場忍不住發笑，也自嘲不該教對方太多。

他形容，原本是柬埔寨人之間的爭執，卻演變成台語對嗆，讓他覺得荒謬又好笑，甚至自認把對方「教壞」，語氣中帶有反省。

擔心泰國打來

信中後段，陳能釧語氣轉為嚴肅，提到近期泰國與柬埔寨交戰的近況。他表示，開火的地點距離自己所在位置僅3小時車程，且尚未經高速公路，感覺距離相當接近。

他提到，近來時常聽見類似爆炸聲響，坦言過去僅在電視上看過戰爭畫面，實際身處附近才體會到戰爭的可怕。他轉述警方說法，指泰國方面不同意停火，並強調自己不懂政治，只希望不要再讓百姓承受戰亂之苦。

希望平安返台、開直播

陳能釧表示，柬埔寨對他而言已像第二個家，居住將近兩年，坦言也擔心若戰事波及自身安全。他半開玩笑表示，若真的遭到波及，將一輩子不再前往泰國旅遊。

陳能釧呼籲，各方坐下來好好談，認為衝突應以和平方式解決，也盼戰事能儘快結束，避免更多家庭受害。他強調，自己的孩子目前仍有父親，會努力活下去，並向支持者喊話，期待返台後再度開直播與大家見面。