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白宮傳統！拜登留下「親筆信」給川普　共乘禮車出席就職典禮

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登將依循傳統留下親筆信給川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著川普即將宣誓就職美國第47屆總統，拜登將依循傳統在白宮橢圓形辦公室的「堅毅書桌」（Resolute desk）留下親筆信給川普。預計在就職典禮正式開始之前，川普與拜登兩人20日將有多次見面相處的機會，包括共同乘坐總統豪華禮車前往國會大廈參加就職典禮。

CNN報導，4年前拜登上任時，川普缺席拜登就職典禮，但他仍依循傳統留下親筆信給拜登。儘管這封信的內容從未曝光，不過拜登事後透露，這是一封寬仁的信；另據當時一名川普高階幕僚的說法，這封信祈願美國國運昌隆，期盼新政府能妥善治理國家。

其實留下親筆信的傳統源自總統雷根（Ronald Reagan），當時雷根選了一張寫著「別讓火雞打垮你」（Don't let the turkeys get you down，意指別讓自大的蠢蛋害你敗事）的信紙，給接任的老布希（George H.W. Bush）。

▲▼ 美國卸任總統留給繼任者的親筆信。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美國卸任總統留給繼任者的親筆信。（圖／達志影像／美聯社）

至於歐巴馬2016年則是在信中對川普說教，強調總統有維護民主的責任，信中提及「我們只是暫居這個職位，這讓我們成為民主機制與諸如法治、權力分立、捍衛平等和公民自由等傳統的守護者，我們的先輩為此而奮鬥並流血犧牲」。據信川普收到歐巴馬親筆信時相當感動，讀完後立即致電歐巴馬，但當時歐巴馬正在飛往加州的途中，兩人未能直接通話。

川普就職典禮將在美東20日中午舉行，預計川普與拜登當天將有多次見面相處的機會，包括共乘總統豪華禮車前往國會大廈出席典禮。

▼圖為美國白宮 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國白宮 。（圖／達志影像／美聯社）

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