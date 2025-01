白宮傳統！拜登留下「親筆信」給川普　共乘禮車出席就職典禮

▲拜登將依循傳統留下親筆信給川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

隨著川普即將宣誓就職美國第47屆總統,拜登將依循傳統在白宮橢圓形辦公室的「堅毅書桌」(Resolute desk)留下親筆信給川普。預計在就職典禮正式開始之前,川普與拜登兩人20日將有多次見面相處的機會,包括共同乘坐總統豪華禮車前往國會大廈參加就職典禮。

CNN報導,4年前拜登上任時,川普缺席拜登就職典禮,但他仍依循傳統留下親筆信給拜登。儘管這封信的內容從未曝光,不過拜登事後透露,這是一封寬仁的信;另據當時一名川普高階幕僚的說法,這封信祈願美國國運昌隆,期盼新政府能妥善治理國家。

其實留下親筆信的傳統源自總統雷根(Ronald Reagan),當時雷根選了一張寫著「別讓火雞打垮你」(Don't let the turkeys get you down,意指別讓自大的蠢蛋害你敗事)的信紙,給接任的老布希(George H.W. Bush)。

▲圖為美國卸任總統留給繼任者的親筆信。(圖/達志影像/美聯社)

至於歐巴馬2016年則是在信中對川普說教,強調總統有維護民主的責任,信中提及「我們只是暫居這個職位,這讓我們成為民主機制與諸如法治、權力分立、捍衛平等和公民自由等傳統的守護者,我們的先輩為此而奮鬥並流血犧牲」。據信川普收到歐巴馬親筆信時相當感動,讀完後立即致電歐巴馬,但當時歐巴馬正在飛往加州的途中,兩人未能直接通話。

川普就職典禮將在美東20日中午舉行,預計川普與拜登當天將有多次見面相處的機會,包括共乘總統豪華禮車前往國會大廈出席典禮。

▼圖為美國白宮 。(圖/達志影像/美聯社)