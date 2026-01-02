　
地方 地方焦點

《三清：有祢我不怕》即將上映　「五行大帝」四度駐駕期好票房

▲《三清：有祢我不怕》即將上映

▲戲曲、電影守護－－桃園旗南宮五行大帝四度駐駕毅然文創。（圖／陳毅提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園人子弟、年輕新銳導演陳毅2日表示，由其執導的國片《三清：有祢我不怕 !》即將在本(1)月30日上映，劇組因無龐大的宣傳經費，勤走各縣市宮廟祈福、宣傳進入最後關頭，虔敬恭請三尊神明駐駕《毅然文創》公司，盼為上映帶來好票房 !

陳毅介紹，此次恭請的三尊神明分別是電影的拍攝宮廟「彰化員林圳安宮」東山媽祖-吉祥媽、「桃園旗南宮」五行大帝，以及全台灣最古老的財神廟、國定古蹟「南崁五福宮」玄壇元帥。

▲《三清：有祢我不怕》即將上映

▲南崁五福宮廟方為電影三清上映送上祝福. 。（圖／陳毅提供）

陳毅分享，因為拍攝電影，毅然文創有這幾年常有神尊來作客，包含 竹林山觀音寺、彰化東螺開基祖廟天后宮、山腳天公廟、員林圳安宮、中壢慈惠堂、桃園旗南宮、八德三清宮等廟神尊都陸續駐駕，令其團隊相當感恩。

因此，這次恭請員林圳安宮東山媽祖-吉祥媽、南崁五福宮玄壇元帥，亦將在公司駐駕一個月，而桃園旗南宮五行大帝對公司非常照顧，五行大帝在中南部較為通俗的聖號是「五顯大帝」，被視為是戲曲、影視守護神，這已是五行大帝第四度來到公司(公司6週年、去年四月電影首映及先前擲筊當選值年爐主、加上這次電影上映前夕)；南崁五福宮則是陳毅從高中求學時期就經常去祈福的宮廟，請「武財神」到公司，讓大家都覺得對上映的票房更添信心。

相關新聞

電影《三清》桃園電影節首映　神佛進影城

電影《三清》桃園電影節首映　神佛進影城

電影《三清》24日晚間於2025桃園電影節舉辦世界首映，劇組特別恭請山腳天公廟玉皇上帝、中壢慈惠堂瑤池金母、員林圳安宮天上聖母、桃園旗南宮五行大帝、八德三清宮池府千歲5尊神佛，蒞臨中壢區大江影城「看電影」，成為電影節最具話題的橋段之一。

電影《三清》星光首映　27尊神明駐駕觀影

電影《三清》星光首映　27尊神明駐駕觀影

紀錄片《三清》　桃園青埔青昇宮開鏡

紀錄片《三清》　桃園青埔青昇宮開鏡

國體陳毅雷射肩滅南華反攻氣焰　

國體陳毅雷射肩滅南華反攻氣焰　

中共「開國元帥之子」陳小魯病逝

中共「開國元帥之子」陳小魯病逝

關鍵字：

三清電影守護神五行大帝陳毅

