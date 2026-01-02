　
大陸 大陸焦點 特派現場

日、澳、歐盟因中共軍演對台關切　 陸外交部酸：十分虛偽

▲東部戰區30日軍演範圍。（圖／翻攝央視新聞）

▲東部戰區12月30日軍演範圍。（圖／翻攝央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中共去年12月29日起，在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，再度引發國際關注。對此，日本、澳洲、歐盟等多國批評中共，並對台灣表達關切，引起中國不滿。中國外交部發言人林劍2日在例行記者會上，對此直呼「十分虛偽」。

一名記者向林劍提問，「據報導，日本、澳洲、歐盟機構及一些歐洲國家，就中方在台灣附近進行軍事演習公開表達關切，發言人對此有何回應？」

林劍表示，「這幾個國家和機構，對台獨分裂勢力，『以武謀獨』裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政，視而不見，卻對中方捍衛國家主權，和領土完整的必要行動，說三道四、顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽！中方對此堅決反對，並提出嚴正交涉。」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

林劍還說，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉，台海最大的現況就是，海峽兩岸同屬一個中國，台海和平穩定的最大威脅，就是『台獨』分裂行徑，和外部勢力縱容支持。」

他強調，一個中國原則是國際社會的普遍共識，和國際關係基本準則，是中國同183個建交國發展關係的政治基礎，日、澳、歐洲國家與中國建交時就此作出了政治承諾，「我們強烈敦促，上述國家和機構嚴格恪守，一個中國原則，停止干涉中國內政，停止縱容支持台獨分裂行徑。」

解放軍東部戰區12月29日上午宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。

解放軍東部戰區12月31日下午6時宣布，「正義使命-2025」演習已圓滿完成各項任務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

北京26歲警花「撞臉」楊紫走紅

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸網大讚：蔡依林重新定義演唱會標準

2026年首個「超級月亮」今晚現身

陸最嚴格「養犬規定」上路 飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

中共軍演「女友跨年夜綠了他」　軍人：飯店我出的錢

中共軍演「女友跨年夜綠了他」　軍人：飯店我出的錢

「中共軍演讓我看清一個人！」一名男網友透露，因留守營區而無法陪女友跨年，原以為對方會體諒，結果不僅抱怨他、還帶別的男人去住他花錢訂的飯店。原PO哭喊「省下不到7000元為她準備驚喜，結果變成她開房的贊助金。」痛批國軍警戒荒謬，更自嘲「保家衛國是為了守護這種人？」引發網友心疼。

台灣2照片以實力反擊軍演　百萬YT網紅形容：讓中共空軍大腦裸奔

台灣2照片以實力反擊軍演　百萬YT網紅形容：讓中共空軍大腦裸奔

中國稱數十國支持軍演　外交部：為虎作倀國際社會自有公評

中國稱數十國支持軍演　外交部：為虎作倀國際社會自有公評

洪秀柱談2026新期許　「兩岸問題非外人棋局」

洪秀柱談2026新期許　「兩岸問題非外人棋局」

共軍稱圓滿完成軍演各項任務　國防部：仍有相當數量共機艦擾台

共軍稱圓滿完成軍演各項任務　國防部：仍有相當數量共機艦擾台

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

