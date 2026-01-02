日、澳、歐盟因中共軍演對台關切　 陸外交部酸：十分虛偽

▲東部戰區12月30日軍演範圍。（圖／翻攝央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中共去年12月29日起，在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，再度引發國際關注。對此，日本、澳洲、歐盟等多國批評中共，並對台灣表達關切，引起中國不滿。中國外交部發言人林劍2日在例行記者會上，對此直呼「十分虛偽」。

一名記者向林劍提問，「據報導，日本、澳洲、歐盟機構及一些歐洲國家，就中方在台灣附近進行軍事演習公開表達關切，發言人對此有何回應？」

林劍表示，「這幾個國家和機構，對台獨分裂勢力，『以武謀獨』裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政，視而不見，卻對中方捍衛國家主權，和領土完整的必要行動，說三道四、顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽！中方對此堅決反對，並提出嚴正交涉。」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

林劍還說，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉，台海最大的現況就是，海峽兩岸同屬一個中國，台海和平穩定的最大威脅，就是『台獨』分裂行徑，和外部勢力縱容支持。」

他強調，一個中國原則是國際社會的普遍共識，和國際關係基本準則，是中國同183個建交國發展關係的政治基礎，日、澳、歐洲國家與中國建交時就此作出了政治承諾，「我們強烈敦促，上述國家和機構嚴格恪守，一個中國原則，停止干涉中國內政，停止縱容支持台獨分裂行徑。」

解放軍東部戰區12月29日上午宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。

解放軍東部戰區12月31日下午6時宣布，「正義使命-2025」演習已圓滿完成各項任務。