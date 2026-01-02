蔡依林《PLEASURE》率萬獸登熱搜　陸網讚：重新定義演唱會標準

記者廖翊慈／綜合報導

天后蔡依林史詩級「PLEASURE」世界巡迴演唱會台北站1日完美落幕，斥資高達9億元打造的超規格舞台與視覺效果震撼全場，其中巨蟒、金牛、海馬等高規格的舞台設計也迅速登上微博熱搜總榜。多名大陸網友直呼，「蔡依林重新定義演唱會的標準！」

▲蔡依林演唱會不斷帶給觀眾驚喜。（圖／凌時差提供，下同）

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會台北站連三日（12/31至1/1）在大巨蛋展開盛宴，JOLIN在演唱會中搖身一變成「馴獸女王」，率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20隻奇幻混種動物傾巢而出，打造超狂震撼視覺感官，光巨型道具部分就斥資1億7千萬，絲毫不手軟。

相關影片照片迅速登上微博熱搜，網友們大讚，「一堆超大型裝置炸場，全開麥唱跳穩到像CD循環！光是腦補就已經能感受到，現場那種直擊天靈蓋的震撼了，這種史詩級演唱會我必須到場」、「超大型裝置炸場，演唱會標準拉高了」、「愉悅宇宙打造得太完美！現場效果肯定炸裂」、「我不行了，蔡依林的演唱會已經捲成這樣了嗎…站在書裡像打破了三次元的邊界，jolin就這樣重新定義了舞美的標準」。

全新巡演團隊把「人間樂園」的精神及「愉悅宇宙」意念全面實體化，舉凡硬體舞台、視覺特效、服裝造型皆以超高國際級規格打造，多種大型奇幻混種異獸最為「吸睛」，包含開章映入眼簾的「慶典公牛」、擔任愉悅之母「坐騎」繞場的「慾望巨蟒」及「彩翼飛馬」，以及象徵貪慾的「貪婪金豬」、夢幻蝴蝶海馬、可愛的長頸馴鹿與象鼻魚等，猶如進入大型萬獸派對般，令觀眾驚奇連連。

蔡依林「PLEASURE」巡迴演唱會於2026年1月1日重磅官宣中國14座城市（深圳、廈門、長沙、重慶、青島、西安、蘇州、南寧、杭州、合肥、瀋陽、太原、南昌、成都），首站深圳將於3月7日啟動，續城市陸續開演至7月，創紀錄的舞美投入與哲學化舞台設計，引發全網熱議。蔡依林在大巨蛋留下史詩級封神舞台後，也瞬間讓中國歌迷期待值拉滿。