大陸 大陸焦點 特派現場

蔡依林《PLEASURE》率萬獸登熱搜　陸網讚：重新定義演唱會標準

記者廖翊慈／綜合報導

天后蔡依林史詩級「PLEASURE」世界巡迴演唱會台北站1日完美落幕，斥資高達9億元打造的超規格舞台與視覺效果震撼全場，其中巨蟒、金牛、海馬等高規格的舞台設計也迅速登上微博熱搜總榜。多名大陸網友直呼，「蔡依林重新定義演唱會的標準！」

▲蔡依林演唱會不斷帶給觀眾驚喜。（圖／凌時差提供，下同）

▲蔡依林演唱會不斷帶給觀眾驚喜。（圖／凌時差提供，下同）

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會台北站連三日（12/31至1/1）在大巨蛋展開盛宴，JOLIN在演唱會中搖身一變成「馴獸女王」，率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20隻奇幻混種動物傾巢而出，打造超狂震撼視覺感官，光巨型道具部分就斥資1億7千萬，絲毫不手軟。

▲▼ 蔡依林 。（圖／凌時差提供）

▲▼ 蔡依林 。（圖／凌時差提供）

▲▼ ▲▼ 蔡依林 。（圖／凌時差提供）

相關影片照片迅速登上微博熱搜，網友們大讚，「一堆超大型裝置炸場，全開麥唱跳穩到像CD循環！光是腦補就已經能感受到，現場那種直擊天靈蓋的震撼了，這種史詩級演唱會我必須到場」、「超大型裝置炸場，演唱會標準拉高了」、「愉悅宇宙打造得太完美！現場效果肯定炸裂」、「我不行了，蔡依林的演唱會已經捲成這樣了嗎…站在書裡像打破了三次元的邊界，jolin就這樣重新定義了舞美的標準」。

▲▼蔡依林 。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林 。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林 。（圖／凌時差提供）

全新巡演團隊把「人間樂園」的精神及「愉悅宇宙」意念全面實體化，舉凡硬體舞台、視覺特效、服裝造型皆以超高國際級規格打造，多種大型奇幻混種異獸最為「吸睛」，包含開章映入眼簾的「慶典公牛」、擔任愉悅之母「坐騎」繞場的「慾望巨蟒」及「彩翼飛馬」，以及象徵貪慾的「貪婪金豬」、夢幻蝴蝶海馬、可愛的長頸馴鹿與象鼻魚等，猶如進入大型萬獸派對般，令觀眾驚奇連連。

▲▼蔡依林。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林 。（圖／凌時差提供）

蔡依林「PLEASURE」巡迴演唱會於2026年1月1日重磅官宣中國14座城市（深圳、廈門、長沙、重慶、青島、西安、蘇州、南寧、杭州、合肥、瀋陽、太原、南昌、成都），首站深圳將於3月7日啟動，續城市陸續開演至7月，創紀錄的舞美投入與哲學化舞台設計，引發全網熱議。蔡依林在大巨蛋留下史詩級封神舞台後，也瞬間讓中國歌迷期待值拉滿。

蔡依林鬆口台灣加場：今年沒機會！　被讚「華語天花板」霸氣吐金句

蔡依林鬆口台灣加場：今年沒機會！　被讚「華語天花板」霸氣吐金句

蔡依林大巨蛋3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，在元旦華麗落幕，慶功記者會上，她笑說下台第一件事就是立刻預約SPA療程，形容首場演出很像「見公婆的感覺」，興奮感大於緊張感，心情其實很輕鬆，甚至有一種還可以再多唱幾場的感覺，她首日演出結束後因為太嗨反而睡不著，第二天晚上演出前15分鐘，還突然「當機」馬上關燈睡覺，她也忍不住許願：「真的很希望可以五點就開始唱，或是下午兩點開始，這個時間真的太好了，還可以跟周公約會。」

蔡依林大巨蛋壓軸換新裝！

蔡依林大巨蛋壓軸換新裝！

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

炸藥標案扯張惠妹台東演唱會　藍轟「邏輯錯亂」：連跨年也想辦？

炸藥標案扯張惠妹台東演唱會　藍轟「邏輯錯亂」：連跨年也想辦？

蔡依林元旦放送「2超狂彩蛋」！　性感黑絲「辣洩腿根」美瘋了

蔡依林元旦放送「2超狂彩蛋」！　性感黑絲「辣洩腿根」美瘋了

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

