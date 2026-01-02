高雄衛生局績優督導是惡狼！公務系統篩目標　扮嫖客性侵列管少女

▲何建忠(右)為「強化社會安全網計畫」主要執行者，但卻利用職務之便篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(42歲)利用職務之便，透過權限從公務系統中層層篩選通報輔導的列管個案，挑中一名16歲少女，並佯裝成嫖客與少女接觸，將其約到摩鐵後違反少女意願強暴得逞；後少女提出告訴，何建忠還透過妻子於社會局任職之便，查詢案件偵辦進度。全案經高雄地檢署檢方偵結後提起公訴，並向法院求刑10年6月。

起訴書指出，何建忠於高雄市府衛生局心理衛生中心苓雅分區擔任執行秘書，負責推動促進心理健康、社區中自殺、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理與處遇服務之法定職務，且為該分區最高層主管。

未料何建忠卻利用平日監督、輔導自殺通報個案之便，透過權限調閱民眾個資，層層過濾後篩選出一名罹有創傷後壓力症候群、憂鬱症之16歲少女。114年6月，何建忠利用職務上機會查知少女手機門號，並透過通訊軟體加入少女好友，以暱稱「星」傳送訊息詢問「高雄約會嗎」、「零用錢需要嗎」、「問你有沒有想賺錢」等語，佯裝成隨機尋找性交易對象之嫖客。

少女收到何建忠傳訊後，困惑為何對方知悉她的手機門號，懷疑何可能是握有她不雅照片的網友，為進一步查證釐清，並防阻不雅照外流，少女因此答應見面。何建忠遂於6月30日晚間6時開車到高捷五塊厝站接少女，並將她載往摩鐵入住，以身體強行壓制、不顧少女抵抗強制性交得逞。

何建忠逞完獸慾後，為掩飾犯行，拿出數張千元大鈔放在房間桌上，對少女稱「你自己拿就不算我給你」，見少女拒絕收錢後，何建忠又將千鈔收回，並開車載少女離開摩鐵，於一處超商前放少女下車，還自行將3600元塞入少女包包內，隨即驅車離去。

少女不堪受辱，事後報警驗傷並提出告訴。何建忠得知自己挨告後，竟還透過妻子於社會局任職之便，查詢強暴案偵辦進度。雄檢調查，少女有身心疾患，案發當下有伸手強推抵抗、不斷哭泣等反對行為；而何建忠身為公務員，高雄醫學大學心理學畢業，正在國立中正大學犯罪防治研究所修業，甫於114年7月18日完成碩士論文口試，為「強化社會安全網計畫」主要執行者，更曾於112年榮獲衛生福利部「強化社會安全網績優督導」表揚獎項，不知自尊自重，明知少女為保護個案，為滿足一己私慾，戕害少女身心甚鉅，就強制性交犯行建請法院從重判處8年徒刑，個人資料保護法部分求刑3年，合併求刑10年6月，以示儆懲。