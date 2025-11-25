　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉藥西廚隊上海國際賽勇奪3銀5銅！　首參賽林科任奪雙獎大放異彩

▲嘉藥西廚隊前進 2025 FHC上海國際廚藝競賽，勇奪3銀5銅，表現亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥西廚隊前進 2025 FHC上海國際廚藝競賽，勇奪3銀5銅，表現亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學餐旅管理系西餐廚藝隊今年前進2025 FHC上海國際廚藝競賽再度締造亮眼成績，由郭俊佑、羅雨珊、林科任與張凱勛組成的參賽陣容，共抱回3銀5銅，在世界廚師聯合會（WACS）認證的A級國際賽事中脫穎而出，展現嘉藥餐旅系深厚的專業實力與長期扎根訓練的成果。

▲嘉藥西廚隊前進 2025 FHC上海國際廚藝競賽，勇奪3銀5銅，表現亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

FHC上海國際廚藝競賽自創辦以來已走過26年，是全球指標級的專業競賽，更是國際廚師心中的高含金量舞台。今年吸引來自五大洲、包含台灣、盧森堡、菲律賓、迦納、墨西哥、澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、中國、澳門與香港等地，共650名菁英同場較勁，競爭激烈、高手雲集。

▲嘉藥西廚隊前進 2025 FHC上海國際廚藝競賽，勇奪3銀5銅，表現亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

指導老師曾楷勛表示，國際賽事眾多，但要站上真正能驗證實力的舞台，「世廚」認證的國際賽事就是關鍵指標，其金牌門檻極高、有時甚至會金牌從缺。學生在高壓環境下學習調節狀態、穩定技術、掌握競賽節奏，都是成為專業廚師不可或缺的磨練。他強調，這次的成績是學生長期訓練累積出的能量。

▲嘉藥西廚隊前進 2025 FHC上海國際廚藝競賽，勇奪3銀5銅，表現亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

首次參加國際賽事就摘下1銀1銅的林科任，更是本次的亮點。他出身普通家庭，高中因經濟因素，一邊讀書一邊打工，直到大學才下定決心用多年存款與家人支援，完成站上國際舞台的夢想。他以雞胸、雞腿兩種不同質地的部位搭配松露香氣，呈現層次豐富的盤式作品，成功在「西式松露」項目奪銀。

林科任分享，國際賽不是比「誰技術好」，而是比誰能在壓力下維持穩定。他看見世界選手乾淨純熟的技法、獨特風味與大器盤飾後，深刻感受到自己的不足，也更堅定持續精進的決心。

▲嘉藥西廚隊前進 2025 FHC上海國際廚藝競賽，勇奪3銀5銅，表現亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

餐旅管理系主任戴揚飛指出，這次優異表現不僅是學生努力的證明，也是系上推動「實作能力 × 國際實戰」的具體成果。嘉藥鼓勵學生走出校園，親身體驗國際競技的氛圍，未來也將提供更多資源與舞台，協助學生拓展更寬廣的國際視野。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／統一發票開獎！千萬獎號碼出爐
「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌
打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了
人妻劈2男　小王「71歲老翁」強到她腿軟
Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」
快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職　黃偉哲：查明原因、追究責任

台南市550位園長主任齊聚研習　強化正向管教落實虐童零容忍

成大勇奪THE跨領域科學排名全球第35、全台第1　AI攻頂展成果

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕　查扣80g毒品狠打零容忍

嘉藥西廚隊上海國際賽勇奪3銀5銅！　首參賽林科任奪雙獎大放異彩

橫山書藝雙年展「運動中的書法」　林俊臣教授策展年末登場

中豐交流道工程進度超前　年底通車後可改善青埔交通

明潭Come!BikeDay嘉年華　千人自行車排出Sun Moon Lake空拍壯觀

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職　黃偉哲：查明原因、追究責任

台南市550位園長主任齊聚研習　強化正向管教落實虐童零容忍

成大勇奪THE跨領域科學排名全球第35、全台第1　AI攻頂展成果

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕　查扣80g毒品狠打零容忍

嘉藥西廚隊上海國際賽勇奪3銀5銅！　首參賽林科任奪雙獎大放異彩

橫山書藝雙年展「運動中的書法」　林俊臣教授策展年末登場

中豐交流道工程進度超前　年底通車後可改善青埔交通

明潭Come!BikeDay嘉年華　千人自行車排出Sun Moon Lake空拍壯觀

快訊／台股收盤大漲407.93點　台積電漲40元至1415

快訊／財神爺來了！　統一發票9、10月千萬特別獎號碼出爐

男團FEniX回來了！　「南法街頭嗨跳」帥到遊客暴動

83歲嬤遭撞躺ICU搶命！無照男落跑4hrs 落網　拖車鉤蓋成鐵證

快訊／公費流感疫苗打掉9成「跨年前恐用罄」　疾管署增購15萬劑

《我的英雄學院》最新話封神獲超高9.9分！10年英雄故事邁終章

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

36cm最萌身高差！鍾欣凌南下見初戀「變美食之旅」　蘇見信壓力超大

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

洪言翔退出南拳媽媽1年多...宣布新動向！　單飛發新歌還要開演唱會

【差點變水上三寶】天鵝船動不了朋友發現端倪急喊：你要踩R!!!

地方熱門新聞

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

中豐交流道工程進度超前　可望年底通車

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

2025橫山書藝雙年展　林俊臣教授策展年末登場

屏東火車站後站停車場違規營業　縣府稽查開罰

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華邁第14屆

台南烏樹林垃圾山悶燒多日林燕祝怒批台南火燒山還要燒多久？

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕查扣80g毒品狠打零容忍

展覽錯字、投影歪斜還耗資百萬？蔡宗豪痛批文化局品質失守

面積廣火載量高悶燒難解台南消防輪班苦戰烏樹林火場超過66小時

新竹縣消防局參訪台南幫浦消防車共識營肯定細水霧科技救災成效

4歲白血病童「以後想當消防員」　喜願協會合作彰化縣府圓夢

更多熱門

相關新聞

嘉藥創新能量爆發！4金4銀2銅入袋技轉成果跨域研發全亮相

嘉藥創新能量爆發！4金4銀2銅入袋技轉成果跨域研發全亮相

嘉南藥理大學近來在國內外創新研發競賽再創高峰，不僅在第16屆IIIC國際創新發明競賽勇奪4金4銀，也在 2025年「台灣創新技術博覽會」抱回2面銅牌，合計10面獎項，展現嘉藥在科研能量、跨領域整合與產學合作上的深厚實力。

員工「偷150支鋼筆」被判7年

員工「偷150支鋼筆」被判7年

嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

解決「五迷」後顧之憂 上海站再開五月天演唱會「高鐵專列」

解決「五迷」後顧之憂 上海站再開五月天演唱會「高鐵專列」

張榮恭會見宋濤重申「原汁原味九二共識」

張榮恭會見宋濤重申「原汁原味九二共識」

關鍵字：

嘉藥西廚隊上海奪獎

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

即／習近平晚間與川普通話

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

黃明志「看上60萬健身辣模」！

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面