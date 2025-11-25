嘉藥西廚隊上海國際賽勇奪3銀5銅！　首參賽林科任奪雙獎大放異彩

▲嘉藥西廚隊前進 2025 FHC上海國際廚藝競賽，勇奪3銀5銅，表現亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學餐旅管理系西餐廚藝隊今年前進2025 FHC上海國際廚藝競賽再度締造亮眼成績，由郭俊佑、羅雨珊、林科任與張凱勛組成的參賽陣容，共抱回3銀5銅，在世界廚師聯合會（WACS）認證的A級國際賽事中脫穎而出，展現嘉藥餐旅系深厚的專業實力與長期扎根訓練的成果。

FHC上海國際廚藝競賽自創辦以來已走過26年，是全球指標級的專業競賽，更是國際廚師心中的高含金量舞台。今年吸引來自五大洲、包含台灣、盧森堡、菲律賓、迦納、墨西哥、澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、中國、澳門與香港等地，共650名菁英同場較勁，競爭激烈、高手雲集。

指導老師曾楷勛表示，國際賽事眾多，但要站上真正能驗證實力的舞台，「世廚」認證的國際賽事就是關鍵指標，其金牌門檻極高、有時甚至會金牌從缺。學生在高壓環境下學習調節狀態、穩定技術、掌握競賽節奏，都是成為專業廚師不可或缺的磨練。他強調，這次的成績是學生長期訓練累積出的能量。

首次參加國際賽事就摘下1銀1銅的林科任，更是本次的亮點。他出身普通家庭，高中因經濟因素，一邊讀書一邊打工，直到大學才下定決心用多年存款與家人支援，完成站上國際舞台的夢想。他以雞胸、雞腿兩種不同質地的部位搭配松露香氣，呈現層次豐富的盤式作品，成功在「西式松露」項目奪銀。

林科任分享，國際賽不是比「誰技術好」，而是比誰能在壓力下維持穩定。他看見世界選手乾淨純熟的技法、獨特風味與大器盤飾後，深刻感受到自己的不足，也更堅定持續精進的決心。

餐旅管理系主任戴揚飛指出，這次優異表現不僅是學生努力的證明，也是系上推動「實作能力 × 國際實戰」的具體成果。嘉藥鼓勵學生走出校園，親身體驗國際競技的氛圍，未來也將提供更多資源與舞台，協助學生拓展更寬廣的國際視野。