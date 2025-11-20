價值131萬元！員工「偷150支鋼筆」被判7年　他稱：以為不會被抓

▲楊男半夜潛入倉庫偷筆。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國上海一間供應鏈管理公司近期發現倉庫物品多次失竊，報警後成功逮捕前員工楊男。檢方指控，楊男在任職期間及離職後共盜走150餘支鋼筆，涉案金額超過30萬元（人民幣，下同，約台幣131萬元），最終遭法院依竊盜罪判刑七年。

據《九派新聞》報導，2025年4月下旬，該公司在例行盤點時發現部分商品憑空消失，於是在倉庫加裝監控設備。隨後透過監控畫面發現，有人在凌晨時段翻牆進入倉庫並私自取走物品。公司於同年5月向警方報案，警方很快將嫌犯楊男查獲。

▲楊男偷走的鋼筆價值超過131萬元。（示意圖／翻攝自微博）

楊男供稱，他於3月受派到公司倉庫負責為期一週的貨物盤點。其間因認為「少一兩件不會被發現」，便私自取走兩支鋼筆詢問友人孩子是否需要。因對方未索取，他將鋼筆於網路販售，獲利2000餘元。之後熟悉倉庫動線與管理漏洞的他，多次在凌晨從靠河邊的矮圍牆翻入廠區，利用後門未完全上鎖與監控盲區偷取鋼筆，再以褲袋方式夾帶離開。

警方調查顯示，楊男離職後又以相同手法前後作案4次，共盜走130餘支鋼筆。商品被偷回家後再陸續於網路轉售。經統計，他共竊取150餘支鋼筆，涉案價值超過30萬元，從銷售中獲利約17萬元，其中大部分用於償還貸款，其餘則作為日常開銷。

楊男多次侵害公司財物，涉案數額巨大，行為已構成竊盜罪。2025年9月17日，松江區檢察院以涉嫌竊盜罪向法院提起公訴。9月24日，法院作出判決，依竊盜罪判處楊男有期徒刑七年，並處罰金五萬元。