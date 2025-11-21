嘉藥創新能量爆發！4金4銀2銅入袋　技轉成果跨域研發全亮相

▲嘉藥師生在IIIC國際創新發明競賽奪下 4 金 4 銀佳績，展現跨域研發實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學近來在國內外創新研發競賽再創高峰，不僅在第16屆IIIC國際創新發明競賽勇奪4金4銀，也在 2025年「台灣創新技術博覽會」抱回2面銅牌，合計10面獎項，展現嘉藥在科研能量、跨領域整合與產學合作上的深厚實力。

嘉藥今年在IIIC表現亮眼，化粧品應用與管理系及保健營養系共拿下4面金牌。其中梁家華教授雙料奪金，包括以「台灣白芨專利懸浮晶球──可視化綠色生技美學」吸引評審目光，並以「核殼結構纖維具緩釋與依序釋放藥物功能」再次獲獎；劉家全副教授則以農業廢棄物「大蒜內皮膜」研發保濕美白精華液，兼具永續理念與市場發展性；陳師瑩教授的「膳糖管家」結合連續血糖監測（CGM）數據，打造個人化飲食建議系統，有助提升糖友自我管理能力。

其中，白芨懸浮晶球技術已申請兩項專利，更在今年台灣創新技術博覽會中再獲銅牌肯定。其利用可量產的懸浮晶球結構，兼具視覺效果、綠色製程與穩定緩釋特性，是嘉藥跨域整合生技與美粧的代表性成果。

嘉藥同時在 IIIC 拿下 4 面銀牌，獲獎項目涵蓋 VR、AI、物聯網到運動安全科技。包括資訊管理系蘇致遠教授的「原鄉映像—VR沉浸式文化探索」；江啟惠副教授的「AI＋LINE結合VR綠能學習互動系統」；張峻彬副教授的「物聯網異常偵測系統」；運動管理系陳贊仰助理教授的「拳擊智慧守護者」，展現嘉藥在資通訊與運動科學領域的跨界整合能量。

在「2025台灣創新技術博覽會」中，嘉藥再添 2 面銅牌。除了白芨懸浮晶球結合牛至植萃應用於保養品開發外，「食用鰻原液萃取系統」以急速冷凍形成魚肉冰晶、搭配高溫高壓技術提升萃取率並保留營養完整性，已與國內廠商完成技術轉移，成功落實產學合作。

校長張翊峰表示，嘉藥師生在各大競賽屢獲肯定，充分展現嘉藥跨領域研究的深度與創新能力，也是人才培育與教學品質的最佳證明。未來學校將持續強化研發量能、深化產學鏈結，培育具備創新與實作能力的專業人才，讓嘉藥在國際舞台持續發光。