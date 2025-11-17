　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解決「五迷」後顧之憂　上海站再開五月天演唱會「高鐵專列」

▲演唱會結束後，來自外地的五迷們在高鐵上海站候車區等待專列接送。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲演唱會結束後，來自外地的五迷們在高鐵上海站候車區等待專列接送。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海近日為五月天演唱會啟動跨省專列，解決歌迷深夜返程不便的問題。鐵路上海站根據演唱會場次提前一個月研判需求，於16日夜間至17日凌晨增開兩趟專列，前往北京及南京。官方數據顯示，始發上座率均超過106.8%，共運送2693名旅客。

《澎湃新聞》報導，鐵路上海站11月17日消息指，2025五月天演唱會上海站於11月14至16日在上海體育場開唱。為解決廣大歌迷週末返程的「後顧之憂」，鐵路上海站增開跨省演唱會專列，並在候車室內開闢候車專區，增設物料交換區和歌迷打卡點，為歌迷打造溫馨且熱烈的候乘環境。

▲大陸高鐵南京站內交會的各班列車次。（圖／CFP）

▲大陸高鐵南京站。（圖／CFP）

上海站依據社群反饋及售票數據，鎖定北京、南京、天津為主要返程需求地，增開G4088次與G9256次列車，分別前往北京南站與南京南站。專列夜間發車、翌日抵達，方便歌迷在演唱會後直接返程。

為強化服務，上海車站將1號與3號候車室改為歌迷專區，佈置歌詞海報、打卡裝置，播放五月天歌曲，並加開安檢通道與引導標示，協助旅客順利進出。

此前，五月天在上海開唱時，上海站亦增開前往杭州東的專列。今（2025）年以來，該站已為演唱會、旅遊活動及球賽等增開20多趟專車，並持續透過社群平台與大數據掌握客流動態，適時調整運能，保障旅客出行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張立東控遭風田背叛搶妹！　驚爆女方身分
台南淫官沒去勘災！翹班猥褻2男童
必勝客1熱門口味宣布停賣！　達美樂秒推5折優惠
才剛道歉！義披薩老闆「髒話怒飆1星網友」　這行為恐遭重罰
台大學長「看不慣放鴿子」豪氣發飲料　店家揭：半小時就匯訂金
高雄月世界淪「大型垃圾場」！　破袋檢查是台南來偷倒
大師兄又出手！丟12年前「抱怨館長」截圖　結果糗了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解決「五迷」後顧之憂　上海站再開五月天演唱會「高鐵專列」

阿里千問App公測挑戰ChatGPT　開源模型「Qwen3」標榜全球性能第一

內蒙「躺平大賽」54人堅持中　無終止時間！有人穿紙尿褲拼「躺贏」

河北清河沿村可「抽水吸金」引村民狂抽地下水　大戶年入百萬

陸豢養虎頭蜂教學流竄社群　「七里游」攻擊性最強連眼鏡蛇都吃

陸官媒列「謹慎前往日本」四大理由　旅遊投資和留學劍指「高市」

陸交控科技「首次」向台青徵才　公開百萬年薪「F1專列計畫」條件

才剛喊「暫勿前往日本」！中國《鬼滅之刃無限城》票房3天飆破3億人民幣

兩岸茶葉產業交流　茶博會於武夷山登場

中國外交部、文旅部再度發提醒：公民避免前往日本旅遊

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

解決「五迷」後顧之憂　上海站再開五月天演唱會「高鐵專列」

阿里千問App公測挑戰ChatGPT　開源模型「Qwen3」標榜全球性能第一

內蒙「躺平大賽」54人堅持中　無終止時間！有人穿紙尿褲拼「躺贏」

河北清河沿村可「抽水吸金」引村民狂抽地下水　大戶年入百萬

陸豢養虎頭蜂教學流竄社群　「七里游」攻擊性最強連眼鏡蛇都吃

陸官媒列「謹慎前往日本」四大理由　旅遊投資和留學劍指「高市」

陸交控科技「首次」向台青徵才　公開百萬年薪「F1專列計畫」條件

才剛喊「暫勿前往日本」！中國《鬼滅之刃無限城》票房3天飆破3億人民幣

兩岸茶葉產業交流　茶博會於武夷山登場

中國外交部、文旅部再度發提醒：公民避免前往日本旅遊

200萬休旅自撞安全島翻覆！車殼碎片炸飛　駕駛負傷坐路邊：沒印象

無良民代勾結淫媒強逼下海！張景程狂吞皮肉錢　護航應召遭起訴

網推測山下智久IG限動牛肉麵出自晶華　業者證實「每碗賣680元」

普發1萬起跑！台新全臺逾4300台ATM就近領　最高抽1萬點回饋

快訊／丹丹漢堡高雄大社店「11月底熄燈」！業者發公告確定了

「一國兩區」讓兩岸有共同政治基礎　蕭旭岑：台獨完全走不下去

麒麟3款「富士威士忌」登台展味　噶瑪蘭推《海洋》現台灣風土

藍委支持增設「兒少家庭署」　籲編制人力應達百人以上規模

Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！　高EQ大讚：親媽教得好　

張立東控遭風田背叛搶妹！　驚爆女方身分「他前任家具千金」

【自備沉船】馬爾地夫潛水後船撞上變沉船！秒變新潛點

大陸熱門新聞

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

才剛喊「暫勿前往日本」！《鬼滅之刃無限城》票房3天飆破3億人民幣

中國外交部、文旅部再提醒：公民避免赴日

兩岸茶葉產業交流　茶博會於武夷山登場

飛柬埔寨找男友！陸網紅「橙子姐姐」失蹤

年薪百萬起跳！大陸交控科技「首次」向台青徵才

全紅嬋將19萬直播打賞全捐給弱勢兒童

影／劉宇寧北京演唱會展現「事業版圖」

陸豢養虎頭蜂教學流竄社群 「七里游」攻擊性最強連眼鏡蛇都吃

荷部長「重來一樣接管安世」　陸：極度失望

香港更新對日本旅遊警示：中國公民遇襲漸增

陸官媒列「謹慎前往日本」四大理由 旅遊投資和留學劍指「高市」

內蒙「躺平大賽」54人堅持中 無終止時間！有人穿紙尿褲拼「躺贏」

影/「丹東舞王」劉宇寧重現性感名場面　

更多熱門

相關新聞

「迷妹體質」星座排行Top 3　雙魚一入坑不見底

「迷妹體質」星座排行Top 3　雙魚一入坑不見底

年底演唱會一場接一場，你也是迷妹一族嗎？為了搶票守在電腦前刷票，偶像一推出週邊限定就開始大灑錢，一旦迷上就入坑，整個越迷越深，最有潛力當迷妹的星座Top 3，看看有誰上榜了！

影／劉宇寧北京演唱會展現「事業版圖」

影／劉宇寧北京演唱會展現「事業版圖」

影/「丹東舞王」劉宇寧重現性感名場面　

影/「丹東舞王」劉宇寧重現性感名場面　

TWICE點亮高雄　五月天跨年商機台中卻「看到吃不到」

TWICE點亮高雄　五月天跨年商機台中卻「看到吃不到」

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

關鍵字：

五月天上海高鐵專列演唱會歌迷五迷

讀者迴響

熱門新聞

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面