解決「五迷」後顧之憂　上海站再開五月天演唱會「高鐵專列」

▲演唱會結束後，來自外地的五迷們在高鐵上海站候車區等待專列接送。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海近日為五月天演唱會啟動跨省專列，解決歌迷深夜返程不便的問題。鐵路上海站根據演唱會場次提前一個月研判需求，於16日夜間至17日凌晨增開兩趟專列，前往北京及南京。官方數據顯示，始發上座率均超過106.8%，共運送2693名旅客。

《澎湃新聞》報導，鐵路上海站11月17日消息指，2025五月天演唱會上海站於11月14至16日在上海體育場開唱。為解決廣大歌迷週末返程的「後顧之憂」，鐵路上海站增開跨省演唱會專列，並在候車室內開闢候車專區，增設物料交換區和歌迷打卡點，為歌迷打造溫馨且熱烈的候乘環境。

▲大陸高鐵南京站。（圖／CFP）

上海站依據社群反饋及售票數據，鎖定北京、南京、天津為主要返程需求地，增開G4088次與G9256次列車，分別前往北京南站與南京南站。專列夜間發車、翌日抵達，方便歌迷在演唱會後直接返程。

為強化服務，上海車站將1號與3號候車室改為歌迷專區，佈置歌詞海報、打卡裝置，播放五月天歌曲，並加開安檢通道與引導標示，協助旅客順利進出。

此前，五月天在上海開唱時，上海站亦增開前往杭州東的專列。今（2025）年以來，該站已為演唱會、旅遊活動及球賽等增開20多趟專車，並持續透過社群平台與大數據掌握客流動態，適時調整運能，保障旅客出行。