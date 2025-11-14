兩岸推進和平人民是主角！　張榮恭會見宋濤重申原汁原味九二共識

▲ 宋濤會見張榮恭一行 。（圖／記者任以芳攝）

國民黨副主席張榮恭一行今（14）日前往上海和平飯店，與大陸國台辦主任宋濤會面。雙方在這座見證辜汪會談歷史的上海和平飯店見面，深具「和平」意義，雙方重申「九二共識」的重要性。張榮恭也重申「原汁原味的九二共識」是兩岸和平發展的根本基礎，並指出兩岸人民才是推動台海穩定的真正主角。他強調，歷史已證明堅持「九二共識」、反對台獨，兩岸才能維持和平，國民黨未來將在既有的國共平台上持續深化交流、推進政治互信。

國民黨副主席張榮恭今14日上午在上海興國賓館先會見上海市委書記陳吉寧，傍晚與大陸國台辦主任宋濤會見，大陸方面出席人員有大陸國台辦新聞局長陳斌華、聯絡局局長楊毅、上海市台辦主任金梅；台灣方面隨行人員有國民黨大陸事務部主任張雅屏、青年部主任李昶志，以及黨部工作人員等。

宋濤首先向張榮恭表示祝賀，恭賀其出任國民黨副主席，並請他轉達對國民黨主席鄭麗文的問候。他指出，和平飯店與外灘百年滄桑，見證兩岸關係的重要歷史，而27年前辜汪會晤也在此留下深刻印記。

他說，從兩岸關係數十年的起伏可汲取智慧，「只要堅持『九二共識』，台海就和平穩定，兩岸關係就能改善，台胞福祉就能保障；反之，台海就會動盪不安。」

宋濤並提到，11 月19 日習近平總書記致電祝賀鄭麗文當選國民黨主席，肯定兩黨在共同政治基礎上推動兩岸和平發展的成效，「為兩黨與兩岸關係指明方向」。

他強調，大陸願在堅守「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨相向而行，反對外部勢力干預。他語氣強硬指出，日前日本首相高市早苗就台海問題發表挑釁言論，「我們絕不容忍。如果日本當局膽敢介入台海，我們必將迎頭痛擊」，強調14億大陸民眾絕不答應任何外部勢力打「台灣牌」。

張榮恭指出，這次來上海是擔任黨務新職第一次到大陸，提及鄭麗文回覆給習近平總書記賀電也明確說，1992年兩岸達成各自以口頭方式表達堅持「一個中國」原則的共識，這就是原汁原味的「九二共識」。

張榮恭繼續說，「當時存在政治分歧，現在雖然也是，重點我們是要求同存異、我們擱置爭議，所以才有1993年的辜汪新加坡會談，還有1998年10月在上海和平飯店辜汪上海會談。」

張榮恭強調，兩岸協商與聯繫機制建立，32年來台灣也經過幾次的政黨輪替，但是歷史的發展證明，只要我們堅持「九二共識」、反對台獨，兩岸關係能夠和平發展，反之則否。他也同意宋濤的觀點。

張榮恭表示，「我們生活在台灣，不管是先來還是後到，都是台灣人，蔣經國先生晚年都說我也是台灣人，然而我們在台灣每一個人姓中國姓都講中國話、過中國節日、敬中國神明，所以道道地地的台灣人，也應該是堂堂正正的中國人」

張榮恭指出，在兩岸的共同的政治復興和民族認同的基礎上推動兩岸關係，應該是有希望，就像是我們所在的和平飯店，我們追求的是台海和平。

「今年台海局勢發生變化，引起國際人士的關注」，張榮恭強調，「兩岸關係的主角是兩岸人民，我們站在民族認同的基礎上，如果兩岸人民能夠共同推進兩岸關係和平發展，那就不擾國際局勢關係，反而會獲得全球的肯定。」

張榮恭繼續強調，中國國民黨在新的領導班子組織之後，會更加的堅定原來的兩岸關係的政治基礎，繼續推動兩岸的和平，兩岸的交流。

他也特地指出，未來新的大陸事務部的主任張亞中，還有青年部的主任李昶志會在工作崗位上不斷的推進黨紀關係，國共平台建立時間整整20年半，只有充分地、很好地運用「國共」兩黨的溝通，才能夠證明中國國民黨是有能力推動兩岸關係和平發展。

張榮恭今14日上午在上海興國賓館先會見上海市委書記陳吉寧，根據國民黨文傳會今14日發布的新聞稿，張榮恭首先表示，上海在兩岸關係推進歷程中始終扮演關鍵角色。從1998年辜汪會晤、2005年連戰主席「和平之旅」結束後的國際記者會，到2008年第四屆兩岸經貿文化論壇，皆在上海舉行，顯示滬台交流在兩岸關係中地位獨特、影響深遠。

張榮恭強調，國共兩黨應在既有基礎上持續增進政治互信，深化滬台合作，讓兩地關係再攀新高。他表示，上海是一座多元、友善、充滿活力的國際城市，兼具歷史感與未來感，對台灣民眾在工作、生活、求學、旅遊等方面都具有強大吸引力，可說是兩岸融合發展的重要指標。尤其在青年交流方面，上海有條件、也有能力繼續發揮影響力，增進兩岸對同屬中華民族的情感連結與認同。

他進一步指出，上海聚居大量台商、台胞，他們既是兩岸交流合作的推動者，也是促進彼此理解的重要橋樑，更是支持和平發展路線的穩定力量。張榮恭特別感謝上海市委長期以來對在滬台商、台胞的照顧與支持。

張榮恭表示，只要有助於兩岸關係的正向發展、只要對滬台人民有利，國民黨都願與各方攜手努力，共同推進兩岸和平發展與民眾福祉。