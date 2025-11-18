嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！　贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

▲嘉南藥理大學捐贈50餘冊童書到大甲國小，盼為偏鄉孩子補足閱讀資源。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學推動的「捐書‧送愛到偏鄉」公益行動邁入第11年，今年再把閱讀種子送進台南市仁德區大甲國小，18日上午，嘉藥代表帶來50餘冊適合學童閱讀的繪本、故事書、科普與文學讀物，希望為偏鄉補足閱讀資源，也讓孩子更容易接觸多元知識，拓展學習視野。

大甲國小鄰近嘉藥，多年來雙方互動密切。嘉藥師生過去曾到校舉辦聖誕手作、課後陪讀等活動，今年選擇將捐書活動回到「自己的社區」，以行動深化在地連結，實踐大學社會責任與教育共好的精神。校方期盼這批書能像溫暖的光，照進孩子的世界，讓閱讀從校園延伸到家庭與社區。

嘉藥自2014年啟動此計畫，11年來已造訪十餘所學校，包括仙草國小、二溪國小、太子國中、南寧國中、明宗國小、文賢國小等，累計捐出近千冊書籍。所有書籍皆由校內師生捐贈，再由圖書館團隊精心篩選，確保內容兼具啟發性與適齡性，讓每一本都能真正被孩子需要、被孩子喜愛，陪伴他們在閱讀裡長大。

嘉藥圖書館館長薛雅明表示，希望透過書籍，陪伴偏鄉學童在文字世界中探索自我與世界，培養好奇心與求知動力。未來嘉藥也將持續關注偏鄉教育，串聯更多資源，讓閱讀的力量在更多角落發芽，為孩子打造更友善、更具可能性的學習環境。