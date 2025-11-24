修護潤唇品含有蘇丹紅　台南衛生局封存無患子「5977支唇膏」

▲台灣首度檢出化妝品含有禁用蘇丹紅。（圖／食藥署提供）



記者許力方／綜合報導

台灣首度在化妝品中檢出禁用工業色素「蘇丹紅4號」，食藥署公布第2批檢驗結果，顯示有12家業者、18項產品檢出蘇丹紅，濃度極高，全數要求預防性性下架、停售，當中包含知名的綠藤生機、歐萊德及古寶無患子的唇部化妝品。台南有2家業者中鏢，對此，無患子公司已主動下架問題潤唇膏，衛生局封存該批共5977支。

這波蘇丹紅禁用色素的來源，原料來自新加坡公司 Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.所生產。食藥署24日公布檢驗結果，原料經台灣進口商「亦鴻企業有限公司」輸入，供應下游使用，共14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商，共12家及其18項產品清單檢出問題蘇丹紅。

台南有2家業者受到影響，台南市衛生局表示，其中「安定無患子生技開發有限公司」已主動通報、下架回收「古寶亮澤修護潤唇膏（批號：125D12）」，衛生局24日下午前往，同時將場內該批號化妝品5977支封存，後續並將持續監督業者下架回收情形。

衛生局指出，另一家業者因24日下午5點多才接獲中央通知，目前正稽查中，提醒民眾，如購買到有疑慮化粧品，或使用化粧品出現身體不適情形，應立即停止使用並就醫檢查。