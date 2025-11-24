面積廣火載量高悶燒難解　台南消防輪班苦戰烏樹林火場超過66小時

▲台南消防在烏樹林廢棄物火場持續壓制火勢，重機具與砲塔同步投入。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市後壁區烏樹林下秀祐橋西側大規模廢棄物火警延燒至今，24日下午仍未完全撲滅，台南市消防局統計，截至下午3時已出動58車次、警義消127人次，並執行無人機空拍勘查14次，全力投入搶救與火場監控。

消防局於22日啟動全市人力輪班支援機制，調派台南區消防車組加入戰力，同時以無人機掌握火場溫度與燃燒版圖，並配合移動式、固定式砲塔減少消防人員需近距離壓制火線的風險。官方指出，此舉除能維持整體救災節奏，也能有效節省前線人力，保持大台南消防戰力穩定。

由於現場面積龐大、廢棄物堆置量極高，雖靠戰術可阻絕延燒，但仍伴隨長時間悶燒。火勢自21日晚間8時40分延燒至今已超過66小時，消防局在現場設置休息區、補給站，並規定輪替時間，確保長時間作業下每位同仁都能獲得必要體能恢復，以最好的狀態面對持續救災需求。

消防局長李明峯多次赴現場勘災，除第一時間指揮調度外，也協調各單位增派重機具、灑水車投入協助，並建議於附近水源設置臨時消防栓，以縮短車組補水時間、提升整體滅火效率。他表示，面對廢棄物載量高、地勢偏遠、水源不足等劣勢條件，唯有跨局處合作、強化水源補給與機具支援，才能更有效抑制火勢、加速殘火處理，讓市民獲得最大安全保障。