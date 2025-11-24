5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子首創「無條件退款」：全面負責

▲無患子發聲明，提供無條件退款。（圖／取自無患子官網）



記者許力方／綜合報導

食藥署24日公布，首度在化妝品中驗出禁用工業色素「蘇丹紅4號」，國內有12家業者、18項產品中鏢，包含無患子的「亮澤修護潤唇膏3.5g（野芒果唇膏）」，已經封存5977支。對此，古寶無患子生技開發公司晚間發聲明，已經全面回收，並向所有曾購買該產品的消費者主動退款，他們從即刻下架、主動送驗，到配合調查，甚至推出「業界首創」的無條件主動退款退貨承諾，他們願意全面負責。

無患子公司24日更新聲明，揭露對於產品潤唇膏含有蘇丹紅一案的處理時間進程。業者指出，事件源於10月21日，一則中國網路影片質疑化妝品可能含有蘇丹紅，公司隨即與代工廠聯繫，代工廠稱已注意到該影片，並已向其新加坡原料供應商確認。

儘管新加坡原廠提供無添加蘇丹紅的證明，但基於風險考量，無患子公司仍在10月25日接獲代工廠通知後，立即將產品預防性下架停售。

然而，後續自主送驗過程遭遇困難。業者指出，由於當時台灣尚未有官方的化妝品檢驗方法，第三方機構只能採用食品檢驗標準，但結果不被主管機關採納。代工廠於11月4日主動聯繫主管機關說明此困境，但問題未能解決，同時新加坡原廠仍堅稱原料無虞，使品牌方陷入資訊不一且缺乏有效證據的僵局。

直到食藥署於11月17日正式公布化妝品檢驗方法後，檢驗才得以進行。在中央公告結果前一天，古寶無患子已於11月23日主動透過簡訊及APP，通知所有購買過該潤唇膏的顧客停止使用，並已完成退款或發放等值紅利點數，同時安排產品回收事宜。