生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子首創「無條件退款」：全面負責

▲▼無患子發聲明。（圖／取自無患子官網）

▲無患子發聲明，提供無條件退款。（圖／取自無患子官網）

記者許力方／綜合報導

食藥署24日公布，首度在化妝品中驗出禁用工業色素「蘇丹紅4號」，國內有12家業者、18項產品中鏢，包含無患子的「亮澤修護潤唇膏3.5g（野芒果唇膏）」，已經封存5977支。對此，古寶無患子生技開發公司晚間發聲明，已經全面回收，並向所有曾購買該產品的消費者主動退款，他們從即刻下架、主動送驗，到配合調查，甚至推出「業界首創」的無條件主動退款退貨承諾，他們願意全面負責。

無患子公司24日更新聲明，揭露對於產品潤唇膏含有蘇丹紅一案的處理時間進程。業者指出，事件源於10月21日，一則中國網路影片質疑化妝品可能含有蘇丹紅，公司隨即與代工廠聯繫，代工廠稱已注意到該影片，並已向其新加坡原料供應商確認。

儘管新加坡原廠提供無添加蘇丹紅的證明，但基於風險考量，無患子公司仍在10月25日接獲代工廠通知後，立即將產品預防性下架停售。

食藥署公布含蘇丹紅原料18項產品清單。（圖／食藥署提供）

然而，後續自主送驗過程遭遇困難。業者指出，由於當時台灣尚未有官方的化妝品檢驗方法，第三方機構只能採用食品檢驗標準，但結果不被主管機關採納。代工廠於11月4日主動聯繫主管機關說明此困境，但問題未能解決，同時新加坡原廠仍堅稱原料無虞，使品牌方陷入資訊不一且缺乏有效證據的僵局。

直到食藥署於11月17日正式公布化妝品檢驗方法後，檢驗才得以進行。在中央公告結果前一天，古寶無患子已於11月23日主動透過簡訊及APP，通知所有購買過該潤唇膏的顧客停止使用，並已完成退款或發放等值紅利點數，同時安排產品回收事宜。

11/22 全台詐欺最新數據

419 1 5747 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／新華社：習近平晚間與川普通話
快訊／台中某飯店驚傳女墜12F　卡3樓欄杆
挖礦大軍重返中國！新疆電力用不完「拿來挖比特幣」市占飆升
5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子首創「無條件退款」：全面負責
小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

台灣首度在化妝品中檢出禁用工業色素「蘇丹紅4號」，食藥署公布第2批檢驗結果，顯示有12家業者、18項產品檢出蘇丹紅，濃度極高，全數要求預防性性下架、停售，當中包含知名的綠藤生機、歐萊德及古寶無患子的唇部化妝品。台南有2家業者中鏢，對此，無患子公司已主動下架問題潤唇膏，衛生局封存該批共5977支。

無患子唇膏蘇丹紅

