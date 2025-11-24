新竹縣消防局參訪台南幫浦消防車共識營　肯定細水霧科技救災成效

▲新竹縣消防局參訪團於台南市消防局共識營，台南消防局展示高壓細水霧與快速布線部署流程，呈現科技救災成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局24日於「幫浦消防車高壓細水霧科技救災運用共識營」中，接待新竹縣消防局災害搶救科長陳孟嬬率員南下參訪，雙方針對幫浦消防車研發背景、科技救災戰術、細水霧滅火原理與巷弄火場部署等面向深入交流，可說是跨縣市科技救災合作的重要一環。

台南自2023年全國首度投入幫浦消防車研發，以「科技救災」為核心建立標準化訓練系統，透過多階段滅火實驗、數據化案例分析與戰術演練，逐步形成完整作戰架構。具備快速部署、少人力、高效能等優勢的幫浦消防車，已成為台南市第一線火災應變核心裝備，出勤量由過去每月約20多件提升至120多件，在住宅火警、初期火勢控制與狹窄街廓救災中效果明顯。

在技術展示部分，南市消防局說明，高壓細水霧系統以約200Bar 壓力產生極細微水霧粒子，可迅速吸熱降溫、改善煙層與可視度，有助攻擊隊更快推進。幫浦消防車搭載高壓軟管盤，可由2至3名消防人員快速完成布線部署，對夜間或人力不足時段尤具關鍵性。

針對台南特殊的巷弄型態，消防局展示「小車前突、大車後援」戰術：由具備科技救災能力的幫浦消防車先行深入狹窄街廓進行初步壓制，大型消防車再補上水源與後段支援，使指揮官在受限空間中仍保有高度戰術彈性。幫浦消防車同時能支援冷卻、排煙與阻絕延燒，有效提升火場整體控制力。

新竹縣參訪團肯定台南在細水霧成效、SOP 模組化、科技化裝備運用與跨縣市合作上的完整成果，並表示此次參訪將成為未來裝備採購、訓練規劃與策略制定的重要參考。

台南市長黃偉哲表示，火災性質快速變化，科技救災是未來消防發展主軸。幫浦消防車導入後顯著提升初期滅火速度與巷弄火災應變能力，市府也將持續以開放態度分享技術，與各縣市共同提升全國消防戰力，為市民打造更安全的生活環境。

消防局長李明峯指出，此次共識營不僅統一南市內部操作模式，也是推動科技救災與全國交流的重要平台。他強調，幫浦消防車的價值在於「快速、高效、安全」，未來將持續強化裝備性能、精進訓練內容，並與各縣市保持技術分享，讓創新戰術在更多火場發揮效益。