反日！中國遊客蜂擁去南韓玩「在濟州島登山拉屎」　韓網友超崩潰

▲南韓網友在濟州島漢拏山目睹，疑似有中國籍母子在登山步道旁脫褲拉屎。（圖／翻攝自漢拏山國立公園官網）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院時提及「台灣有事」，引爆中國政府怒火，大批中國遊客更傳出取消前往日本的機票與飯店預約，蜂擁轉向至南韓旅遊。不過，南韓民眾卻感到相當困擾，就有當地民眾在濟州島漢拏山目睹，一名疑似來自中國的女性，竟然指示年幼的孩子在登山步道脫褲拉屎，擦完屁股就溜了。

根據韓媒《朝鮮日報》，最近南韓濟州島漢拏山國立公園官網的舉報留言板，便出現標題為「在漢拏山隨便拉屎、高聲歌唱的中國人，有什麼辦法能對付他們？」的發文，該名網友還在貼文附上兩張相片，疑似是中國籍遊客的女性，竟然指示孩童脫下褲子，在登山步道旁蹲地拉屎。

網友表示，「今年9月30日前往漢拏山城板嶽步道爬山！睽違2年再度造訪漢拏山，這才發現外國籍觀光客變得更多了，不過其中最感到麻煩的是中國遊客。在白鹿潭至杜鵑花避難所之間的步道，目睹一名女性抱著年約6、7歲的孩童，結果他們竟然在花圃大便，且擦完屁股之後，大便竟然還留在原地。」

網友感嘆，「國立公園是我國重要的國家資產，原本應該要好好保存，結果他們竟然在那拉屎！必須要有人嚴正告訴中國人，當他們做出造成麻煩的舉動時，會受到處罰。」

其他留言板也指出，在濟州島漢拏山大聲喊叫、亂丟垃圾的人，往往是中國籍遊客。《朝鮮日報》也指出，今年4月，就有疑似中國籍的外國遊客搭乘公車時吸菸，遭到公車司機制止；10月，也有疑似中國籍的孩童在海岸拉屎。

另外，韓媒《中央日報》也回憶，其實今年10月，位於首爾市市中心的景福宮（朝鮮王朝重要宮殿），就有70多歲的中國籍遊客在石牆邊拉屎。韓媒《每日經濟》則統計，光是最近南韓遭到中國籍遊客「大便恐攻」的案例就有4起。