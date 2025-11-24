藍色背包飄怪味！豪宅保全「發現韓男遺體」　2韓男棄包奪車逃逸

▲越南胡志明市某住宅園區發現藍色大型背包，裡面裝有韓男遺體。（圖／翻攝自VN Express）

記者羅翊宬／綜合外電報導

越南胡志明市市中心一處高級住宅複合園區，日前驚傳居民聞到腐臭味後報案，結果在某遭人棄置的藍色大型背包內，發現男性腐爛遺體。越南警方初步調查後，確認死者為韓籍男子，至於棄包逃逸的兩名嫌疑男子也被鎖定，同樣被懷疑是韓國人。警方目前正釐清死因、死亡時間及案發動機。

根據越南媒體《VN Express》、《Vietnamnet》報導，這起案件發生於23日下午，地點位在胡志明市阮友景街一處高級住宅複合園區前。當時兩名男子拖著一只藍色大型背包走出建築物，但背包卻不斷散發出怪異的腐爛臭味，引起園區保全與居民注意，便上前要求查看背包內容物。

豈料兩名男子見情況不對，竟然立刻棄包逃跑，甚至搶走停在前方的計程車加速從現場逃逸。保全與居民隨後通報警方，並在現場等待調查人員到場。

警方抵達後立即封鎖周邊區域，打開背包後確認內部是一具已明顯腐爛的男性遺體。初步檢視發現，遺體腐敗程度顯示死亡時間已非當日，警方正進一步確認確切死亡時點與死因。

越南警方表示，經調查後確認死者生前在該高級住宅複合園區租屋居住。同時，越南警方已掌握涉案的兩名逃逸男子身分。各家越南與南韓媒體皆引述警方消息指出，死者與兩名嫌疑人皆為韓國籍，相關調查仍持續進行中。

《京鄉新聞》、《紐西斯通訊社》、《朝鮮日報》等多間韓媒今（24）日引述韓國駐胡志明市總領事館說法指出，已接獲越南警方通知死者為韓國公民，正與家屬取得聯繫，並提供必要領事協助。至於兩名韓籍嫌疑人，目前越南警方已展開全面追查，部分韓媒則報導疑似已有相關嫌疑人遭拘留，但警方尚未公開詳細說明。

越南當地警方除了持續追捕涉案男子外，也正調閱監視器、比對出入紀錄與通聯資料，以釐清3人之間的關係以及犯案動機。由於遺體腐敗程度顯著，是否涉及預謀犯行、棄屍或暴力事件，同樣是調查重點。