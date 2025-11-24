　
變態韓男性侵偷拍未成年　製作性剝削影像！遭法院判「無期徒刑」

▲33歲韓籍男性金祿完成立「自警團」，並以牧師自稱，性侵虐待261人。（圖／首爾警察廳）

▲33歲韓籍男性金祿完成立「自警團」，並以牧師自稱，性侵虐待261人。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓社會再度掀起對數位性暴力犯罪的憤怒與恐懼！現年33歲的男子金祿完（音譯）成立網路暴力性犯罪組織「自警團」，誘騙性侵多達261名未成年人，強迫拍攝、製作逾2千部性剝削影像。法院進行一審宣判，認定其犯行極其殘酷惡劣，必須將其永久與社會隔離，重判無期徒刑，且須配戴電子腳鐐30年。

根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院刑事合議庭今（24）日對金祿完的性侵、製作與散佈性剝削影像、組織犯罪等罪嫌進行一審宣判。法官認為，金祿完的犯行手段極其殘忍惡劣，且對眾多未成年受害者造成難以挽回的巨大身心創傷，因此重判無期徒刑，以達成「永久與社會隔離」的目標。

檢方調查指出，金祿完的「自警團」犯罪集團自2020年8月開始運作，直到今年1月金祿完被捕為止，利用網路的匿名性，針對特定人群進行獵捕。其中，自警團鎖定的對象，包括曾在網路社群上傳身體照片的女性、試圖進行援交的女性、試圖進入Telegram「色情片群組」、「熟人性騷群組」的男性。

在量刑理由方面，合議庭法官特別指出，金祿完與其組織成員以匿名躲藏在Telegram背後，持續威脅、恐嚇被害人，強迫他們進行變態行為，惡意剝削被害人的性自主權。

法官沉痛表示，由於被害人多為兒童及青少年，他們因這起事件遭受極度的身心痛苦與傷害。數位性犯罪的特性在於，一旦性剝削影像在數位空間擴散，幾乎無法從物理上完全刪除，導致被害人事實上難以獲得完全的損害回復。

法官認為，儘管金祿完沒有前科，且與其中3名被害人達成和解，但鑑於其整體犯行的惡劣程度，為了將其從社會上永久隔離，無期徒刑的宣判是不可避免的決定。同時，金祿完必須配戴電子腳鐐30年、限制在兒童與青少年及身心障礙相關機構就業10年、由政府向民眾公開個資10年。

變態韓男性侵偷拍未成年　製作性剝削影像！遭法院判「無期徒刑」

日韓要聞南韓性剝削性侵未成年自警團金祿完無期徒刑Telegram

