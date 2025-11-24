　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本東京住宅清晨大火　64歲資深歌舞伎演員不幸罹難

記者羅翊宬／編譯

日本東京足立區東伊興一處甜點工廠兼住宅的3層樓建築，今（24）日清晨4時發生火災，當時訪問該住宅的64歲歌舞伎演員片岡龜藏（本名片岡二郎）因嗆傷而送醫搶救，約一小時後仍宣告不治，疑似因一氧化碳中毒身亡。

根據《日本放送協會》，警視廳表示，附近居民在火災發生後向警方報案，火勢約在兩個小時後被撲滅，但3樓房間約30平方公尺已遭焚毀。火災現場位在距離東武伊勢崎線竹之塚站北方約1公里的住宅區內。

火災發生時，片岡龜藏前往該棟建築探視住在3樓房間的60多歲男性，至於該名男性也因火災受傷，被送醫接受治療，目前狀況穩定。警方指出，火災原因仍在調查中，目前尚未排除任何可能性。

片岡龜藏是資深歌舞伎演員，曾在多部舞台劇中演出，對日本傳統表演藝術有深厚貢獻。據悉，片岡龜藏是5代目片岡市藏的次子，4歲時首次踏上舞台，1969年襲名成為4代目片岡龜藏，演出角色範圍相當廣泛，而下個月在京都也有演出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金馬62收視出爐！　最高點落在他「58萬人收看」
快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理
墜谷44天找到了！　駕駛成乾屍
桃猿風暴後高層親自來台！蔡其昌曝50分鐘會談：他們聽到意見了
市府規定資本額8億！輝達副總驚：這麼小　在台子公司投資無上限
快訊／樂天桃猿發布高層人事異動
快訊／板橋高鐵站「1女摔下月台」！頭部流血　送醫救治中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《腦筋急轉彎》幕後推手過世！心理學大師保羅艾克曼享耆壽91歲

最新民調曝！高市內閣支持率75%　6成日人認同「台灣有事」發言

台灣是「扼住中國巨龍的鎖」　美台關係未來幾月是關鍵

日本東京住宅清晨大火　64歲資深歌舞伎演員不幸罹難

東京汽車衝上人行道「撞倒行人」逃逸！　11人送醫2人昏迷

快遞員竟是賊！　美屋主一開門「3.4億加密貨幣」遭劫走

日本沖繩本島恐陷斷水危機！北部水管「破裂漏水」　呼籲節約用水

「台灣有事」高市早苗無須退讓！　美學者揭北京真正目的

開車上班遭「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

假帳號現形！X新功能「強制公開所在地」　用戶3方法自保

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

《腦筋急轉彎》幕後推手過世！心理學大師保羅艾克曼享耆壽91歲

最新民調曝！高市內閣支持率75%　6成日人認同「台灣有事」發言

台灣是「扼住中國巨龍的鎖」　美台關係未來幾月是關鍵

日本東京住宅清晨大火　64歲資深歌舞伎演員不幸罹難

東京汽車衝上人行道「撞倒行人」逃逸！　11人送醫2人昏迷

快遞員竟是賊！　美屋主一開門「3.4億加密貨幣」遭劫走

日本沖繩本島恐陷斷水危機！北部水管「破裂漏水」　呼籲節約用水

「台灣有事」高市早苗無須退讓！　美學者揭北京真正目的

開車上班遭「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

假帳號現形！X新功能「強制公開所在地」　用戶3方法自保

館長哭了！大陸金主「突承諾1事」超堅持　封他為民族英雄

《腦筋急轉彎》幕後推手過世！心理學大師保羅艾克曼享耆壽91歲

渣打集團報告：雲端運算全球貿易數位化關鍵驅動力　最大障礙系統缺乏互通性

韓國ONCE來台追星！她一路見證「子瑜通行證」激動喊：太瘋了

「週休三日」連署提案過關　民進黨團：支持所有討論

山林是太魯閣族的根！秀林國中山林尋根　探訪落支煙老部落

Z世代家居美學！撞色混搭、個性至上　高容錯好看更好住

金馬62收視出爐！　最高點落在張震奪影帝「58萬人收看」

稽查員被控囂張嗆「打穿環保局電話」　林燕祝轟民眾以為遇詐騙！

2025青龍獎潤娥後台合體李彩玟！CP高甜照劇迷暴動：台上台下都閃

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

國際熱門新聞

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

高市早苗最新民調！　讀賣新聞：高達72％、1支持理由上升7％

帶閨密回家玩3P被拒　女子氣炸痛毆男友

全球「最令人嚮往國家」出爐

富家千金陳屍毒窟　父母砸3千萬揭黑幕

澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

2男企圖攻占島嶼　殺光男人把女人當性奴

東京汽車衝上人行道　11人送醫2人昏迷

高市無須退讓　智庫學者揭北京目的

冤獄38年！他呆坐床上「等鎖門」

高市最新民調曝　仍奪65%高支持率

路透：英法德推修改美和平計畫　提高烏軍規模上限至80萬人

家族詛咒？甘迺迪外孫女只剩1年壽命

不只霸王餐！　台網美爆拖欠百萬房租

更多熱門

相關新聞

直言高市早苗民調衝高是「暫時性的」　矢板明夫曝明年4月才是關鍵

直言高市早苗民調衝高是「暫時性的」　矢板明夫曝明年4月才是關鍵

日本首相高市早苗日前「台灣有事論」引起中國不滿，遭到外交與政策層面施壓，但日媒最新民調顯示，高市內閣支持率高達72％。對此，日本媒體人矢板明夫表示，高市早苗對川普那場外交非常成功，讓全日本國民認為不像石破茂天天弄得頭破血流，所以支持率一下就衝上去了，但這是暫時性的，日本跟美國問題早晚要表面化，如果支持率跌下去，在野黨將提出不信任案，因此明年4月通過預算後，高市早苗能否解散國會是非常重要的。

中國飛日本12條航線已全數取消航班 下週取消率單日最高21.6％

中國飛日本12條航線已全數取消航班 下週取消率單日最高21.6％

日本沖繩本島恐陷斷水危機　水管破裂漏水

日本沖繩本島恐陷斷水危機　水管破裂漏水

日相高市早苗：G20與中國總理並無互動

日相高市早苗：G20與中國總理並無互動

日本美女議員挺台　喊「感謝台灣」嗑魯肉飯

日本美女議員挺台　喊「感謝台灣」嗑魯肉飯

關鍵字：

日韓要聞日本東京足立區片岡龜藏

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

黃子佼和被害人全和解

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面