日本東京住宅清晨大火　64歲資深歌舞伎演員不幸罹難

記者羅翊宬／編譯

日本東京足立區東伊興一處甜點工廠兼住宅的3層樓建築，今（24）日清晨4時發生火災，當時訪問該住宅的64歲歌舞伎演員片岡龜藏（本名片岡二郎）因嗆傷而送醫搶救，約一小時後仍宣告不治，疑似因一氧化碳中毒身亡。

根據《日本放送協會》，警視廳表示，附近居民在火災發生後向警方報案，火勢約在兩個小時後被撲滅，但3樓房間約30平方公尺已遭焚毀。火災現場位在距離東武伊勢崎線竹之塚站北方約1公里的住宅區內。

火災發生時，片岡龜藏前往該棟建築探視住在3樓房間的60多歲男性，至於該名男性也因火災受傷，被送醫接受治療，目前狀況穩定。警方指出，火災原因仍在調查中，目前尚未排除任何可能性。

片岡龜藏是資深歌舞伎演員，曾在多部舞台劇中演出，對日本傳統表演藝術有深厚貢獻。據悉，片岡龜藏是5代目片岡市藏的次子，4歲時首次踏上舞台，1969年襲名成為4代目片岡龜藏，演出角色範圍相當廣泛，而下個月在京都也有演出。