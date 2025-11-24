快訊／南韓濟州重大車禍！他開車「暴衝猛撞」　3人心臟驟停10人傷

▲南韓濟州島牛島天津港24日下午發生重大車禍。（圖／翻攝自YTN News）

記者羅翊宬／編譯

根據韓媒《YTN News》最新消息，南韓濟州道稍早於今（24）日下午3時（台灣時間下午2時）發生重大車禍，地點位於濟州島旁的牛島天津港，一名60多歲駕駛開著廂型車，直接往天津港渡航線乘客等候室的方向衝撞，造成3人心臟驟停，目前已經由直升機送醫搶救，其中1人已恢復自主呼吸。

另外10人則是分別受到輕重傷，經119急救隊緊急送往醫院治療。目前警方正調查詳細的肇事原因。