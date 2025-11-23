冬天洗熱水澡小心「5大NG行為」！　醫師示警：恐突然昏倒

▲泰國一名醫師提醒，冬天洗熱水澡時，應該更加小心，以免心臟不堪負荷。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國一名醫師警告，冬季洗澡切勿做出5大錯誤習慣，否則恐增加心臟負擔，嚴重時可能引發心悸、血壓飆升，甚至在浴室內頭暈昏倒，進而受傷或導致身體危害。

根據Khaosod報導，泰國瑪哈拉吉那空叻差希瑪醫院副院長、初級醫療主任傑德・布尼亞翁薩威隆醫生在臉書「Doctor Jed」發文提醒，很多人以為用溫水洗澡無害，實際上「洗澡行為直接影響心臟運作」。

傑德醫師指出，冬天時血管較易收縮，心臟對溫度變化的反應敏感，血壓波動風險增加。錯誤的洗澡方式可能導致心跳加速、血壓突然上升，或出現頭暈乃至昏厥的狀況。因此他也整理出5個最危險的洗澡習慣，並提醒民眾應該多加注意。

1、馬上打開高溫熱水

傑德指出，過熱的水溫會使血管急速擴張，心臟必須立刻加強泵血維持平衡。當身體從寒冷環境突然接觸高溫，更容易造成心跳急促、血壓不穩，可能引起暈眩。建議先開中溫熱水，再逐步調高溫度。

2、運動後立即沐浴

劇烈運動後心跳本就加快，若馬上接觸熱水，血管擴張加上心臟仍處於高負荷狀態，容易產生頭暈或心悸等異常。醫師建議至少休息15至20分鐘，待脈搏恢復正常再洗澡。

3、空腹或飢餓時洗澡

飢餓狀態下血糖偏低，供應大腦的血流已經不足，熱水導致血管擴張時，心臟需額外用力維持血壓，極易發生頭暈目眩、心悸，甚至在浴室昏倒。建議洗澡前先吃點輕食墊胃，如1至2口全麥麵包。

4、洗澡時間過長（超過15至20分鐘）

長時間浸泡溫水使血管持續擴張，心臟必須不斷加速泵血維持血壓穩定。過度的熱能也會造成疲勞、心悸，因供腦血流不足而產生暈眩感。建議控制洗澡時間在10至15分鐘內。

5、起床後立即洗澡

剛醒來時血壓仍處於較低水準，心臟尚未完全甦醒，突然接觸溫熱水會讓血管快速擴張，心臟被迫緊急加速工作，可能引發頭暈、暈眩或心律不整。特別是冬季溫差大的情況下更危險。醫師建議起床後緩慢離開床鋪，伸展身體，等待5至10分鐘讓循環系統適應。

傑德醫師強調，人體在冬季對溫度變化特別敏感，許多洗澡習慣可能在不知不覺中加重心臟負擔。只要稍微調整，避免立即使用高溫水、不在飢餓或運動後洗澡、控制洗澡時間，就能大幅降低頭暈、心悸風險，減少心臟相關併發症的發生機率。對於患有高血壓或心臟疾病的民眾來說，這些預防措施更是不可忽視。