國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「小11歲嫩妻」拒同房！印尼男怒潑硫酸　意外爆出更多罪行

▲▼「小11歲嫩妻」拒同房！他怒潑硫酸。（圖／翻攝自kumparan）

▲塞拉馬特因被妻子拒絕同房，竟趁對方熟睡時，潑灑硫酸。（圖／翻攝自kumparan）

記者王佩翊／編譯

印尼南蘇門答臘省盧布克林高市一名42歲男子塞拉馬特·哈里亞迪（Selamat Hariadi），因被妻子拒絕行房，竟惱羞成怒，趁著對方熟睡時，往妻子身上潑灑硫酸，使女方遭受嚴重燒傷，至今仍需住院接受治療。警方調查後更發現，嫌犯不只長期吸毒，還涉嫌竊盜鄰居住宅，揪出多起罪行。

根據印尼媒體Detik Sumbagsel報導，盧布克林高警局刑警隊隊長蘇瓦爾諾（Suwarno）證實，42歲嫌犯塞拉馬特因為連續一個月被妻子拒絕同房，10月13日凌晨2時，趁著31歲妻子熟睡時，用強酸（疑似濃硫酸）潑灑在對方身上。

他的妻子因此遭受嚴重化學灼傷，必須住院接受密集治療。家人聽到慘叫聲後立即提供協助並報警處理。塞拉馬特犯案後隨即逃逸，直到11月18日才被警方逮捕歸案。然而警方經過調查，竟發現塞拉馬特還有其他罪行。

塞拉馬特9月29日晚間，趁鄰居家中無人時破門而入，將屋內財物洗劫一空。警方透露，「在對妻子實施家暴之前，嫌犯就曾經闖入鄰居家中行竊。」塞拉馬特當時幾乎搬空了整間房子，包括電子鍋、電風扇、鞋子、地毯、現金和銀飾等物品，但這些贓物並未變賣，而是直接帶回自己家中使用。

更令人震驚的是，根據受害妻子的證詞，塞拉馬特長期有吸毒習慣，且很少提供家庭生活費。

警方透露，這對夫妻原本就有離婚念頭，主要原因是塞拉馬特無法承擔家庭經濟責任，導致婚姻關係惡化。受害者也指出，她本來就想離婚，因為嫌犯很少給生活費。而嫌犯則承認，因為妻子不願意履行「夫妻義務」，才會憤而犯案。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

 
