緬甸政府再出手「炸毀KK園區」畫面曝！　逮捕百名詐欺犯

記者張方瑀／綜合報導

緬甸軍政府近日對位於泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）KK園區發動大規模突擊行動，全面清剿長年從事跨國詐騙的犯罪組織。最新公布的畫面顯示，園區內多棟建築被炸毀或遭重型機具拆除，這波行動還逮捕超過1000名外籍嫌犯。

緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週下令拆除詐騙園區，強調此舉是為了履行國家責任、回應民意。從畫面中可見，園區內多棟建築被炸毀或遭重型機具拆除，現場濃煙滾滾，還有數百名被捕的外籍嫌犯提著行李、整齊坐在道路兩側。

▲KK園區數百名被捕的外籍嫌犯提著行李、整齊坐在道路兩側。（圖／翻攝自YouTube）



據了解，當局已經摧毀超過180棟非法建築，逮捕逾1000名外籍人士，並查扣上千台電腦及數萬支手機。

妙瓦底KK園區長期被視為東南亞最大的詐騙重鎮之一，詐騙網路遍及多國，每年非法獲利估計高達數億美元。園區內不僅有大批中國、泰國及其他東南亞籍人士從事詐騙活動，更傳出有受害者遭暴力拘禁與強迫勞動的情況。

緬甸軍政府長期被指控對詐騙園區睜一隻眼閉一隻眼，但在主要軍事支援者中國遊說之後，今年2月開始高調打詐，迄今遣返約7000名詐騙嫌疑人。