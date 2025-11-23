緬甸內戰「砲彈落入泰國村莊」炸毀4屋！　泰軍煙霧彈示警

▲緬甸軍與反抗勢力爆發衝突時，一枚砲彈落入泰國境內。（圖／翻攝自Khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

緬甸軍政府與當地反對派武裝在邊境地區爆發激烈交火，緊張局勢升級，戰火更波及至泰國境內。一枚不明來源的砲彈22日上午落入泰緬邊境泰國一側的美索縣村莊，造成4棟民房受損，所幸無人傷亡。泰國軍方隨即鳴槍示警，並發射煙霧彈，要求停火。

根據Khaosod報導，緬甸軍方第22輕步兵師多個營級部隊配備重型武器，對盤據在克倫邦妙瓦底縣尼拉潘村森林地帶的反政府武裝組織展開大規模清剿行動。戰鬥地點距離泰緬邊界僅約1公里，與泰國達府美索縣馬哈灣鎮相對。

雙方22日持續激戰數小時，近距離正面交鋒。為了節省彈藥，反政府武裝組織採取游擊戰術進行伏擊，並動用榴彈發射器猛烈轟擊緬軍陣地，緬軍則憑藉兵力優勢使用重武器進行火力壓制。機關槍聲與爆炸聲響徹整個泰緬邊境地區。

戰況最激烈時，一枚來源不明的60毫米迫擊砲彈越過國界線，落在泰國境內美索縣馬哈灣鎮的農地內。爆炸威力造成該戶房屋屋頂和玻璃窗嚴重損毀，停在車庫內的汽車也遭彈片擊中。經初步勘查，周邊另有3棟民宅受到不同程度損壞。

目擊村民表示，幸好當時家人都不在農地工作，否則後果不堪設想。而爆炸發生瞬間全村陷入恐慌，許多居民緊急疏散到安全區域。事發後，泰國皇家陸軍特種作戰司令部立即動用重武器發射一枚煙霧彈進行警告，緬方交火聲隨即減弱。

妙瓦底地區戰鬥已持續超過一個月，緬甸軍方企圖清理整條邊境線的反抗勢力據點，但遭到武裝組織頑強抵抗，形成拉鋸戰。

戰火蔓延迫使大批緬甸平民逃離家園，目前已有125名難民越界進入美索縣境內。泰國邊防安全單位緊急提供食物、飲水和寢具等物資，並將所有避難者安置在臨時安全區域。

泰國軍方、美索縣行政當局、第346邊防警察大隊以及村莊安全小組已組成聯合警戒網，24小時輪班維護泰國邊境主權完整。