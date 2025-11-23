越南「世紀洪災」90死12失蹤！323萬牲畜活活淹死　18萬棟房屋被淹

▲越南中部洪災至少造成90人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

越南中部及中部高原地區遭逢數年來最嚴重水患，根據官方最新統計，死亡人數已達90人，另有12人至今下落不明，失蹤死亡總人數較前一日大幅增加34人，經濟損失預估逼近9.035兆越南盾（約新台幣118.78億元）。

根據《越南新聞》報導，越南災害防治管理部門23日上午7時發布的最新報告顯示，確認死亡人數達90人，另有12人失蹤，相較於21日統計的55死13失蹤，死亡失蹤人數在24小時內急劇攀升。

達樂省（Đắk Lắk）為重災區，死傷最為慘重，累計63死8失蹤。慶和省（Khánh Hòa）通報14死2失蹤，林同省（Lâm Đồng）則有5人罹難。廣治、承天順化、峴港及嘉萊等省市也傳出人員傷亡。

豪雨持續肆虐，氣象單位預測11月23日至25日期間，順化、峴港及廣義省東部將迎來極端降雨，總降雨量可達60至120毫米，部分地區恐超過250毫米。達樂、慶和及同奈河流域水位雖開始下降，但仍維持高水位警戒。

此次除了導致受災地死傷嚴重，根據初步估算，經濟損失預估逼近9.035兆越南盾（約新台幣118.78億元）。

▲▼越南中部災情慘重，民眾受困洪水中。（圖／翻攝自越南勞動報Báo Người Lao Động）



達樂省和春、東和、和盛、和美等4個鄉鎮依舊泡在水中，慶和省延田和和知地區87戶民宅受困，林同省南達和吉仙則有127棟房屋遭淹沒。

在洪水最嚴重的時期有18萬5733戶住家淹水，其中光是達樂省就有約15萬戶，雖然洪水逐漸退去後，有5萬戶已經沒有淹水，但住宅損毀情況仍相當嚴重。

稻作與農作物受災面積則達8萬825公頃，11萬7067公頃多年生植物被毀。超過323萬頭牲畜和家禽死亡或被洪水沖走，水產養殖業也損失1157公頃魚塭和養殖籠，以達樂和慶和省災情最為慘重。

越南中部災區交通網絡支離破碎，雖然國道1號已重新通車，但仍有12處路段因土石流或深水阻斷。6條鐵路區間持續停駛，超過117萬用戶遭遇停電，目前約25.8萬戶仍未復電。通訊方面則有552座基地台斷訊。

各省緊急求援物資支援，嘉萊省要求提供2000公噸白米、3000公斤氯胺B及10萬顆淨水錠。達樂省則請求2000公噸糧食、大量淨水化學藥劑、醫療包、5000份社會救助物資，以及恢復農業生產所需的種子、牲畜和農業投入品支援。