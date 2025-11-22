網封江湖最後大嫂！　越南人妻「劫囚救丈夫」過程全曝光

▲越南籍阮姓女子為了救丈夫劫囚，被網友封「江湖最後大嫂」。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨柴楨省初級法院18日發生持槍劫囚事件，6名涉毒越南籍男子在一名越南籍女子的協助下逃脫，消息曝光後，她受到外界高度關注，還被封「江湖最後大嫂」。已知女子的丈夫就是脫逃者之一，身為劫囚主謀的她向警方詳細交代整個劫囚過程細節，包括租車、買槍等。

柬中時報報導，越南籍阮姓女子為了救出涉嫌販毒被捕29歲丈夫龐萬寶，精心策劃這起持槍劫囚案，14日租下一輛黑色汽車作為劫囚交通工具，並在16日透過社群平台Telegram聯繫上身分不明的男子，以1500美元（約新台幣4.7萬元）的價格購得一把K54手槍。到了17日，她駕車前往柴楨市入住旅館過夜，近距離觀察法院周邊環境。

18日當天上午，阮姓女子把車輛停在法院前方。監視器畫面顯示，當押解丈夫的警車抵達時，阮女迅速靠近，在她穿著囚服的丈夫下車的時候，掏出K54手槍遞給對方。龐萬寶拿到槍後，立即指向押解警員威脅，隨後與妻子及其他5名在押人員一同衝出大門，搭上事先準備好的汽車逃逸，整個過程不到一分鐘。

▲阮姓女子丈夫龐萬寶是當天被押往法院受審的人之一 。（圖／翻攝自柬中時報）

警方迅速展開追捕，所有7名涉案嫌疑人當天全數落網，包括6名在押人員以及阮女，目前7人均已被移送柴楨省初級法院。19日這天，阮女帶著警方前往藏匿槍械的地點，警方找到K54手槍一把及內含7發子彈的彈匣一副。

根據柬埔寨監獄總局先前公布的6名逃脫者照片及資料，這6人均為越南籍，涉及毒品案件以及非法持槍，在今年1月陸續落網。其中一人就是阮女丈夫龐萬寶，面臨涉嫌毒品販運及非法禁錮等罪名，在1月20日落網，隨後被法院羈押候審。

這起事件在網路上引發高度關注，不少網友把阮女的行為解讀成「為愛奮不顧身」，還稱她是「江湖最後一個大嫂」、「東南亞第一深情」等。

▼所有7名涉案嫌疑人當天全數落網。（圖／翻攝自柬中時報）