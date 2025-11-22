　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網封江湖最後大嫂！　越南人妻「劫囚救丈夫」過程全曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自柬中時報）

▲越南籍阮姓女子為了救丈夫劫囚，被網友封「江湖最後大嫂」。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨柴楨省初級法院18日發生持槍劫囚事件，6名涉毒越南籍男子在一名越南籍女子的協助下逃脫，消息曝光後，她受到外界高度關注，還被封「江湖最後大嫂」。已知女子的丈夫就是脫逃者之一，身為劫囚主謀的她向警方詳細交代整個劫囚過程細節，包括租車、買槍等。

柬中時報報導，越南籍阮姓女子為了救出涉嫌販毒被捕29歲丈夫龐萬寶，精心策劃這起持槍劫囚案，14日租下一輛黑色汽車作為劫囚交通工具，並在16日透過社群平台Telegram聯繫上身分不明的男子，以1500美元（約新台幣4.7萬元）的價格購得一把K54手槍。到了17日，她駕車前往柴楨市入住旅館過夜，近距離觀察法院周邊環境。

18日當天上午，阮姓女子把車輛停在法院前方。監視器畫面顯示，當押解丈夫的警車抵達時，阮女迅速靠近，在她穿著囚服的丈夫下車的時候，掏出K54手槍遞給對方。龐萬寶拿到槍後，立即指向押解警員威脅，隨後與妻子及其他5名在押人員一同衝出大門，搭上事先準備好的汽車逃逸，整個過程不到一分鐘。

▲▼ 。（圖／翻攝自柬中時報）

▲阮姓女子丈夫龐萬寶是當天被押往法院受審的人之一 。（圖／翻攝自柬中時報）

警方迅速展開追捕，所有7名涉案嫌疑人當天全數落網，包括6名在押人員以及阮女，目前7人均已被移送柴楨省初級法院。19日這天，阮女帶著警方前往藏匿槍械的地點，警方找到K54手槍一把及內含7發子彈的彈匣一副。

根據柬埔寨監獄總局先前公布的6名逃脫者照片及資料，這6人均為越南籍，涉及毒品案件以及非法持槍，在今年1月陸續落網。其中一人就是阮女丈夫龐萬寶，面臨涉嫌毒品販運及非法禁錮等罪名，在1月20日落網，隨後被法院羈押候審。

這起事件在網路上引發高度關注，不少網友把阮女的行為解讀成「為愛奮不顧身」，還稱她是「江湖最後一個大嫂」、「東南亞第一深情」等。

▼所有7名涉案嫌疑人當天全數落網。（圖／翻攝自柬中時報）

▲▼ 。（圖／翻攝自柬中時報）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度
快訊／王品澔陷不倫風波照登紅毯！　全黑西裝現身
楊千霈金馬戰袍「大露背」！連16年主持紅毯　搭檔2男神
曾國城瘦成「一道閃電」！　公開真實體重
網封江湖最後大嫂！　人妻「劫囚救丈夫」過程全曝光
一代小生秦祥林現蹤大巨蛋！　合體老婆「77歲超狂長相」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗　反對派想與台復交

5天逾60陸客團取消訂單　東京巴士公司損失破3000萬日圓

中國4海警船「搭載艦砲」釣魚台附近航行　連續8天出沒

砍人騎腳踏車逃20公里！女歌手遇害「內臟重傷」　警今逮捕自衛官

54歲中國女搭郵輪遊日本「一上岸就落跑」！　長崎市區被逮

網封江湖最後大嫂！　越南人妻「劫囚救丈夫」過程全曝光

「台灣有事」日本不會出兵！　專家揭自衛隊真正任務

「小11歲嫩妻」拒同房！印尼男怒潑硫酸　意外爆出更多罪行

川普與曼達尼白宮首會面破冰　合作共商紐約未來

愛貓走丟10年奇蹟找回！美飼主「堅持1舉動」　成重逢關鍵

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗　反對派想與台復交

5天逾60陸客團取消訂單　東京巴士公司損失破3000萬日圓

中國4海警船「搭載艦砲」釣魚台附近航行　連續8天出沒

砍人騎腳踏車逃20公里！女歌手遇害「內臟重傷」　警今逮捕自衛官

54歲中國女搭郵輪遊日本「一上岸就落跑」！　長崎市區被逮

網封江湖最後大嫂！　越南人妻「劫囚救丈夫」過程全曝光

「台灣有事」日本不會出兵！　專家揭自衛隊真正任務

「小11歲嫩妻」拒同房！印尼男怒潑硫酸　意外爆出更多罪行

川普與曼達尼白宮首會面破冰　合作共商紐約未來

愛貓走丟10年奇蹟找回！美飼主「堅持1舉動」　成重逢關鍵

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

金馬獎／《華燈初上》演林心如兒子爆紅！劉敬23歲了…入圍新人獎

學者：中日爭端會平息　但亞太格局已改變

金馬獎／王品澔陷不倫風波照登紅毯！　全黑西裝現身：很興奮

徐生明少棒回歸原點鄉親力挺　高雄美濃開紅盤13比2勝苗栗汶水

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人列4缺點：人們很冷漠

金馬女星時尚／楊千霈紅毯最美主持人　削肩訂製禮服閃閃動人

台灣流感稍降　林氏璧示警台人：日本上升「東京感染急擴大」

金馬獎／楊千霈金馬戰袍「大露背」連16年主持紅毯！搭檔2男神

陶晶瑩才剛大巨蛋開唱！急飛奔南下「應援子瑜」　暖心準備食物慰勞TWICE

【攔腰猛撞】機車攔腰撞轉彎大貨車　79歲阿公搶救後不治

國際熱門新聞

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

「肉償抵餐」台灣網美更新限動！　友：談到前男友就驚恐

日教授：和中國開戰「日本必敗」！曝唯一解

女模直送！泰監獄「隱藏密室」成VIP炮房

2男企圖攻占島嶼　殺光男人把女人當性奴

嗆澤倫斯基沒有籌碼　川普：不滿就繼續戰爭

中國不敢打「稀土牌」？　專家：代價太大

Fed再放鴿！　美股反彈全收紅

陸郵輪「秒改行程」去南韓：去日本是賣國

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

歹徒闖韓女星Nana住處受傷　警：屬正當防衛

辣媽性侵女兒14歲男同學！判26年

更多熱門

相關新聞

「小11歲嫩妻」拒同房！他怒潑硫酸

「小11歲嫩妻」拒同房！他怒潑硫酸

印尼南蘇門答臘省盧布克林高市一名42歲男子塞拉馬特·哈里亞迪（Selamat Hariadi），因被妻子拒絕行房，竟惱羞成怒，趁著對方熟睡時，往妻子身上潑灑硫酸，使女方遭受嚴重燒傷，至今仍需住院接受治療。警方調查後更發現，嫌犯不只長期吸毒，還涉嫌竊盜鄰居住宅，揪出多起罪行。

女模直送！泰監獄「隱藏密室」成VIP炮房

女模直送！泰監獄「隱藏密室」成VIP炮房

孕婦陣痛遭4醫院拒收　母子雙亡

孕婦陣痛遭4醫院拒收　母子雙亡

逆襲！墨西哥佳麗奪環球小姐后冠

逆襲！墨西哥佳麗奪環球小姐后冠

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

關鍵字：

越南劫囚柬埔寨東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面