UPS貨機墜毀初步調查結果出爐！起因與這起「嚴重空難」相似

▲失事MD-11F在撞擊UPS倉庫後瞬間爆炸起火，現場火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國UPS一架編號2976的MD-11F貨機本月初在肯塔基州路易斯維爾墜毀，造成14人罹難。美國國家運輸安全委員會（NTSB）近日公布初步調查結果，指出左側引擎在起飛過程中異常脫落，並引發機翼結構損壞與火勢，事故的起因與數十年前震驚全球的美國航空191號班機空難高度相似。

NTSB公布的殘骸照片顯示，貨機左側引擎連同吊架（pylon，引擎與機翼的連接支架）在飛機抬頭準備離地時向上翻脫，隨後撞擊機翼，造成大量燃油洩漏並引發大火。調查人員在引擎吊架後端的內外「凸耳」（lug，承受推力的連接點）發現多處過度應力斷裂痕跡，並檢測出金屬疲勞裂紋；此外，用於固定的球形軸承也斷裂。

▲監視器捕捉UPS貨機起飛瞬間，左引擎向上翻起後噴飛。（圖／翻攝美國國家運輸安全委員會調查報告）



NTSB指出，左引擎在超過V1（決定是否中止起飛的關鍵速度）後進入抬升階段，顯示飛機已無法安全中止起飛，使情況更加危急。

這架MD-11F於1991年出廠，至今累計飛行時數超過92,000小時、飛行循環21,043次。UPS維護紀錄顯示，該貨機一直按照「持續適航維護計畫」（CAMP）執行定期檢修。吊架後端的目視檢查上次在2021年進行，推力連桿及球形軸承亦在去年10月完成潤滑程序。

不過，MD-11的吊架後方安裝耳片必須在29,200個循環時接受特殊詳細檢查，而該機尚未達到該門檻；其他關鍵結構的特檢則需在28,000個循環時進行，眼下仍未達限值。

外界關注此次事故是否重演1979年美國航空191號班機的悲劇──當年DC-10在芝加哥起飛時左引擎脫落，連帶毀損機翼前緣，導致飛機急遽向左滾轉後墜毀，造成機上271人、地面2人共273人罹難。

調查顯示，191號班機的引擎吊架斷裂與不當維修程序有關。當時航空公司為節省工時，曾將引擎與吊架整組拆下再裝回，不精準的吊掛作業導致鎖點受到損傷，最終形成金屬疲勞。本次UPS貨機的損壞模式與當年事故出現令人不安的相似之處。

NTSB強調，現階段調查仍在進行中，將進一步分析材料疲勞、維修制度、設計結構等因素，釐清是否存在潛在共同風險。UPS與FAA均表示，會全力配合調查，並在結果出爐前維持停飛措施，以確保運輸安全。