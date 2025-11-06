　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黑盒子找到了！UPS貨機墜毀爆炸12死　肯塔基州宣布緊急狀態

▲▼ 美國一架UPS貨機4日起飛墜毀爆炸。（圖／VCG）

▲ 美國一架UPS貨機4日起飛墜毀爆炸。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國肯塔基州路易維爾機場4日發生嚴重空難，一架UPS貨機在起飛過程中墜毀，當場炸成巨大火球，造成至少12人死亡、11人受傷，另有16人失蹤。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）5日宣布該州進入緊急狀態，以加速救災資源調度，調查人員也在機體殘骸中尋獲黑盒子。

綜合BBC等外媒，4日下午5時15分，這架編號UPS2976的貨機正準備從路易維爾穆罕默德阿里國際機場飛往檀香山，機上有3名機組員及滿載的燃料。美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查員英曼（Todd Inman）證實，這架34年機齡的MD-11型貨機起飛時左翼引擎起火脫落，機體隨即失控墜毀。

現場監視器畫面顯示，貨機滑行過程中左翼已開始冒火，機體一度爬升到175英尺並越過跑道盡頭圍欄，但隨即墜落並撞擊機場外圍工業區建築。巨大爆炸產生的火球迅速延燒，波及包括肯塔基石油回收公司（Kentucky Petroleum Recycling）在內多家企業，火勢持續數小時才被撲滅。

俗稱黑盒子的飛行資料記錄器（FDR）及駕駛艙通話記錄器（CVR）已經尋獲，英曼表示，「我們確信一旦將這些設備送到華盛頓的實驗室，就能取得適用的數據，將成為幫助我們了解事故原因的重要資訊來源。」NTSB預計在30天內發布初步調查報告，完整調查報告則需12至24個月才能完成。

▲▼ 美國一架UPS貨機4日起飛墜毀爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 除機組員罹難，地面傷亡也相當慘重。（圖／達志影像／美聯社）

航空專家說明，MD-11型貨機配備三具引擎，兩具安裝於機翼下方，第三具位於機尾。事故影片可見，左翼引擎失靈脫落後，機尾引擎也疑似因碎片撞擊而受損，導致飛機失去2/3動力，在最大起飛重量狀態下無法維持飛行。

退休航空公司飛行員托澤（Terry Tozer）表示，引擎在飛行中脫落「幾乎前所未聞」，他提及1979年芝加哥美國航空191號班機空難，在芝加哥奧黑爾國際機場起飛時同樣因引擎脫落，導致273人喪生。該班機更換引擎時部分零件曾受損，但目前無法斷言MD-11引擎脫落是否出於類似故障。

州長貝希爾已宣布設立「肯塔基團隊緊急救助基金」，協助受難者家屬處理喪葬費用及災後重建。他說明，「宣布緊急狀態將確保資金有限的救災團體能夠獲得即時或短期協助。」

路易維爾機場雖已於5日凌晨重新開放，但事發跑道預計將關閉10天進行清理。UPS則表示，已暫停在該機場的揀貨作業。這是該公司自2013年8月過後首次發生貨機墜毀事故，當時一架空中巴士貨機在阿拉巴馬州伯明罕機場降落時墜毀，造成2名機組員死亡。

