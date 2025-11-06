　
國際

UPS貨機墜毀增至9死！　波音公司回應了

記者張靖榕／綜合報導

美國聯合包裹服務公司（UPS）一架滿載28萬加侖燃油的貨運飛機，於4日傍晚起飛後不久墜毀並爆炸成火球，現場燃起的熊熊大火蔓延近1.6公里，傷亡人數增至9死、11傷，另有2人失蹤；當局警告民眾切勿靠近或觸摸墜機殘骸。路易維爾穆罕默德．阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）所有航班已暫停起降，飛機製造商波音公司也已做出回應。

▲美國UPS貨運機起飛不久後墜毀在肯塔基州路易斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國UPS貨運機起飛不久後墜毀在肯塔基州路易斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

綜合外電報導，失事飛機為麥道（McDonnell Douglas）MD-11型貨機。該架飛機於當地時間4日下午5時15分自穆罕默德．阿里國際機場起飛，原計畫飛往夏威夷檀香山（Honolulu），卻在起飛後不久墜落於機場附近的工業區。目擊者表示，飛機墜地後發生劇烈爆炸，火勢吞噬多棟建築，部分屋頂被炸開，現場濃煙直竄天際。

事故導致機場全面關閉，航班升降暫停。警方隨即對機場周邊8公里半徑區域發布「就地避難」指令；美國聯邦航空總署（FAA）也對當地空域下達臨時飛航限制，禁止非救援飛機進入事故範圍。救難人員出動大量消防車與救護車前往現場搶救，火勢直到晚間才逐漸受到控制。

▲▼ 美國一架UPS貨機4日起飛墜毀爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

穆罕默德．阿里國際機場是UPS全球航空網絡的樞紐，該公司每日有上百架貨機自此起降。路易維爾市長指出，飛機當時滿載28萬加侖燃油，因此爆炸威力極強，造成附近多幢廠房受損。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）表示，死傷人數恐將進一步上升，目前部分傷者情況危急，正在接受治療。

波音公司發表聲明表示，已得知UPS貨機事故消息，並正全力配合美國國家運輸安全委員會（NTSB）進行調查，強調將提供一切必要技術支援。當局目前仍在確認機組人員身分及失蹤人員下落，初步調查顯示，失事原因可能與起飛階段的機械故障有關，但確切原因尚待釐清。

11/03

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」
水手「季後英雄」成自由球員　拒絕選擇權
墨西哥女總統「遭強吻襲胸」喊告：若我不告其他女性該怎麼辦
黃明志揪好友極樂泰國團　黑暗行程發毒誓封口！特愛第三性公關
快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝
美股反彈！小非農超預期道瓊收紅225點　台積電ADR反跌0.
黃明志投案「15年正牌女友」一路陪伴　清秀照曝光

民主黨極左新星當選紐約市長　川普批：共產主義經濟噩夢

黃仁勳示警：美國束縛產業　AI競賽恐輸中國

民主黨地方選舉完勝！　律師看「紅州翻盤」警訊：川普恐提前跛腳

世界經濟論壇主席示警！　金融市場3大泡沫：加密貨幣、AI、債務

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

