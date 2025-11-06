墜毀瞬間！貨機「淪火球」從眼前呼嘯而過　駕駛親眼目睹嚇爆

WATCH: Dashcam footage shows truck driver reacting to deadly UPS plane crash in Louisville, Kentucky.pic.twitter.com/WbJX0k1fae — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 5, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架UPS貨機4日墜毀爆炸奪走12條人命，已知飛機左側引擎在起飛滑行過程中脫落，隨即發生爆炸。如今又有一段新畫面曝光，一輛貨車的行車記錄器拍攝到飛機墜毀後的情景，車上駕駛親眼目睹飛機觸地翻滾淪為火球從眼前呼嘯而過的一幕，當場嚇壞。

紐約郵報等報導，這架編號UPS2976的貨機正準備從機場飛往檀香山，機上有3名機組員及滿載的燃料，但貨機滑行過程中左翼已開始冒火，機體一度爬升到175英尺並越過跑道盡頭圍欄，但隨即墜落並撞擊機場外圍工業區建築。

根據一輛停放在機場的貨車行車紀錄器畫面，這架飛機墜毀失控往前衝之際，尾部觸地燃起大火，從駕駛眼前呼嘯而過。駕駛見狀當場驚訝張開嘴巴、瞪大眼睛，接著跳下車大喊「天哪！我的老天爺！」

▲▼貨機4日墜毀爆炸奪走12條人命。（圖／路透）

整起事件已造成12人死亡、11人受傷、16人失蹤，官方警告，死亡人數可能持續攀升。

針對這起事故，美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查員英曼（Todd Inman）證實，這架34年機齡的MD-11型貨機起飛時左翼引擎起火脫落，機體隨即失控墜毀。巨大爆炸產生的火球迅速延燒，波及多間企業，上百名消防人員出動救援，火勢持續數小時才被撲滅。

俗稱黑盒子的飛行資料記錄器（FDR）及駕駛艙通話記錄器（CVR）已經尋獲，NTSB預計在30天內發布初步調查報告，完整調查報告則需12至24個月才能完成。