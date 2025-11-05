UPS貨機炸成火球！「巨大黑雲遮天」殘骸滿地　至少3死11傷

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國肯塔基州路易斯維爾4日發生墜機事故，一架UPS貨機於當地時間下午5時15分從穆罕默德阿里國際機場起飛後不久墜毀，造成至少3死11傷。現場濃煙直衝雲霄，飛機殘骸四散，方圓10英里內都有碎片掉落，震驚目擊民眾。

▲ UPS貨機起飛後不久墜毀，爆出巨大火焰與濃煙。（圖／翻攝自X）

根據CNN，現場目擊者鄧恩（Justin Dunn）和兒子目睹恐怖一幕，「我兒子說『快看天空』，接著就有東西從空中掉下來」，鄧恩舉起一張從天而降的紙片說明，「這一帶一定到處都是碎片，也許10英里（16公里）範圍內都有」，並稱他從未見過這種場面，只希望所有人都能平安脫困。

距離機場5英里（約8公里）外的超市顧客萊伊（Amanda Rhye）目睹事發經過，她擁有12年緊急醫療技師經驗，一看到濃煙就知道「一定是重大事故」。

萊伊向CNN描述，「幾分鐘後得知是飛機墜毀時我驚呆了，周圍的人也都意識到這點，數十人都停下手邊工作，看著那團黑雲迅速擴散到四面八方，不到20分鐘就籠罩我們頭頂。」

The large UPS cargo plane that crashed and exploded was headed to Hawaii. Flight 2976 from Louisville, Kentucky had 3 crew members on board. In the video, it appears that the engine was on fire before gaining high altitude. pic.twitter.com/HUFK3PLVPa — Jere_Memez (@Jere_Memez) November 5, 2025

美國聯邦航空總署證實，這架麥道MD-11型貨機隸屬聯合包裹服務公司，原定飛往夏威夷檀香山國際機場。事故地點位於機場南側Fern Valley Road與Grade Lane交叉路口附近，現場烈焰沖天並傳出爆炸巨響。

路易斯維爾都市緊急服務部門隨即對機場周邊8公里範圍發布「就地避難」命令，要求民眾遠離現場以免干擾搜救作業，消防人員正極力控制火勢。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）證實已有3人死亡及11人受傷，事故原因仍在調查中。