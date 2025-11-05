　
4死！UPS貨機載「3.8萬加侖燃油」墜毀炸成火球　火光蔓延1.6km

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架UPS貨機4日起飛墜毀炸成火球，地面連帶燃起的火光一路蔓延將近1.6公里，至今造成4死、11傷，已知當時機上載運3.8萬加侖的燃油，當局則是呼籲民眾切勿觸摸墜機殘骸。路易維爾穆罕默德．阿里國際機場航班起降暫停，飛機製造商波音公司也已做出回應。

▲ UPS貨機起飛後不久墜毀，爆出巨大火焰與濃煙。（圖／翻攝自X）

CNN、BBC、路透等報導，這架事故飛機機型為麥道MD-11貨運飛機，這架飛機4日下午5時15分左右從路易維爾穆罕默德．阿里國際機場起飛，原定飛往檀香山市，但卻墜毀在機場附近的工業區。

事發後，機場所有起降航班暫停，機場關閉，美國聯邦航空總署（FAA）也針對機場周邊發布臨時空域限制。旅客密查姆（Josh Mitcham）透露，他是在登機之後才得知事故發生的消息，一看窗外發現有濃濃黑煙升起，後來與同機其他乘客一起下飛機，儘管計畫行程被打亂，但仍慶幸自己還活著。

▲▼ 美國一架UPS貨機4日起飛墜毀爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲這起事故已增至4人死亡、11人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

這起事故已增至4人死亡、11人受傷。事故貨機於1991年製造，起飛時載有超過3.8萬加侖的燃油。

飛機製造商波音公司表示，正密切關注這起事故，隨時準備為客戶提供協助，已向國家運輸安全委員會（NTSB）提供技術援助。麥道MD-11貨運飛機主要由聯邦快遞航空、漢莎貨運與UPS航空公司用於貨運，最初是由麥克唐納道格拉斯公司（McDonnell Douglass）製造，並由波音公司接手生產。

▼當局已呼籲民眾切勿觸摸墜機殘骸。（圖／VCG）

▲▼ 美國一架UPS貨機4日起飛墜毀爆炸。（圖／VCG）

美國最高法院5日將針對川普關稅上訴案進行言詞辯論，預計財政部長貝森特（Scott Bessent）將出席，川普4日發文提到，對美國來說，這場訴訟是生死抉擇。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）4日表示，川普團隊已為不利裁決做好準備，「我們對總統及其團隊的法律論點，還有本案法律的合理性充滿信心，相信最高法院會做出正確判決」。

