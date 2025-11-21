　
地方 地方焦點

台南市消防局辦丙種職安主管訓練　30名外勤幹部強化風險辨識

▲台南市消防局與嘉南藥理大學合作辦理丙種職安主管訓練，共30名外勤幹部參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局與嘉南藥理大學合作辦理丙種職安主管訓練，共30名外勤幹部參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為提升外勤單位職場安全意識、降低職業災害風險，自11月19日起至21日止一連3天，於嘉南藥理大學舉辦「丙種職業安全衛生業務主管教育訓練」，由局內安全衛生專責人員及各外勤大隊幹部共30名人員參訓，消防局表示，透過制度化的專業培訓，期盼有效提升第一線人員的風險感知與安全管理能力。

▲台南市消防局與嘉南藥理大學合作辦理丙種職安主管訓練，共30名外勤幹部參與。（記者林東良翻攝，下同）

此次訓練課程共計21小時，由嘉南藥理大學職業安全衛生系的專業師資授課，內容涵蓋職業安全衛生法規、危害辨識、風險評估、職場健康管理、職災調查與處理等面向，課程以理論結合實務方式進行，深入解析消防員在執勤中可能面臨的安全風險，協助強化外勤單位的系統化管理與預防能力。

▲台南市消防局與嘉南藥理大學合作辦理丙種職安主管訓練，共30名外勤幹部參與。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，職場安全是公共行政的重要基礎，「制度」與「意識」同樣關鍵。他期待透過此次完整的職安教育訓練，能夠更進一步深化消防人員的安全觀念，落實「安全工作、友善職場」精神，讓同仁在更健全的環境中執行救災與救護任務。消防局長李明峯也強調，每位消防人員都是珍貴夥伴，局方持續精進安衛制度，並補助消防同仁報考相關證照費用，強化職場安全管理，確保同仁在安全無虞的條件下投入各項勤務。

▲台南市消防局與嘉南藥理大學合作辦理丙種職安主管訓練，共30名外勤幹部參與。（記者林東良翻攝，下同）

11/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南市消防局辦丙種職安主管訓練　30名外勤幹部強化風險辨識

台南市消防局辦丙種職安主管訓練　30名外勤幹部強化風險辨識

北港朝天宮黑面三媽20日進入台南府城鬧區遶境，原規定全程「不辦理鑽轎」以維持隊伍進度，卻在中西區溫暖破例，來自台南西港的王媽媽推著罹患極重度腦麻的7歲兒子等候參拜時，被廟方董事注意到他們的特殊推車，一句「讓你們鑽轎」讓她驚喜到眼眶含淚，隨即推著兒子穿過轎底，成為當天唯一獲准鑽轎的民眾，也讓現場民眾動容。

台南消防局丙種職安主管訓練

