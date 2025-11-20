　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

北港媽祖蒞臨台南　永康姑婆廟獻畫恭迎聖駕

▲▼ 媽祖信仰,永康姑婆廟,北港朝天宮,宗教交流,台南,文化。（圖／資料照）

▲永康姑婆廟主委蔡順天獻上委託台南市政府副秘書長徐健麟創作的「媽祖聖像」畫作，由北港朝天宮副董事長吳炳俊代表受贈。（圖／永康姑婆廟提供，下同）

生活中心／綜合報導

北港朝天宮媽祖南巡今（20）日駕臨台南市永康區姑婆廟，沿途信眾夾道迎接，香煙裊裊、鑼鼓齊鳴，場面莊嚴盛大，展現濃厚的民間信仰能量。

為表達最誠摯的敬意，永康姑婆廟特別邀請擅長水墨創作的台南市政府副秘書長徐健麟，繪製一幅「媽祖聖像」作為迎駕贈禮。徐健麟完成後並在畫上題詩：「乙巳年冬迎聖母，姑婆廟獻香華譜，南台共仰慈光澤，北港朝天佑國土」，以筆名璽硯落款，用詩畫並陳的方式，為此次跨城信仰交流留下珍貴文化印記。

▲▼ 媽祖信仰,永康姑婆廟,北港朝天宮,宗教交流,台南,文化。（圖／資料照）

▲徐健麟日前赴永康姑婆廟將創作的「媽祖聖像」畫作送給廟方。

贈畫儀式於媽祖鑾駕暫駐永康姑婆廟時隆重舉行，由北港朝天宮副董事長吳炳俊代表受贈，並回贈紀念品，象徵兩宮廟情誼深厚。儀式進行時鑼鼓大作、氣氛莊嚴熱烈，信眾無不感受到媽祖神威與庇佑。

台南市長黃偉哲表示，北港朝天宮媽祖與台南祀典大天后宮媽祖睽違百年後再度會香，象徵兩地宗教與文化的延續與深化。今年黑面三媽南巡行經台南17個行政區，並於11月20日至22日在市區舉行大遶境，重現百年前的宗教盛景，意義深遠。

▲▼ 媽祖信仰,永康姑婆廟,北港朝天宮,宗教交流,台南,文化。（圖／資料照）

▲本月十六日北港朝天宮媽祖入境台南鹽水區，市長黃偉哲親臨現場接駕。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

徐健麟表示，自己的繪畫師承水墨大師王海峰，能以畫筆與媽祖及姑婆祖結緣深感榮幸。希望透過藝術呈現對媽祖慈悲精神的敬仰。徐健麟強調，媽祖信仰深植人心，是凝聚社會向心力的重要文化資產，也期盼此次活動能讓民眾感受信仰帶來的力量與溫暖，並祈求媽祖與姑婆祖庇佑台灣風調雨順、國泰民安。

▲▼ 媽祖信仰,永康姑婆廟,北港朝天宮,宗教交流,台南,文化。（圖／資料照）

▲本月二十日上午，北港朝天宮媽祖蒞臨永康姑婆廟，沿途信眾恭迎聖駕。

永康姑婆廟主委蔡順天表示，北港媽祖蒞臨台南是地方盛事，不僅促進廟宇文化交流，更凝聚地方信眾的團結與向心力。未來廟方將持續推動宗教與文化融合，讓媽祖與姑婆祖的慈悲精神世代綿延。

永康姑婆廟主祀「姑婆祖」與「順天聖母陳靖姑」。相傳姑婆祖徐鑾英為寧靖王婢女，生前管理花園（據傳即現今永康區六甲頂姑婆廟所在地），為人敦厚仁慈，一生未嫁，逝後受玉皇大帝敕封為「姑婆」，濟世護民。其後陳靖姑巡遊至此，見姑婆獨力守護地方，遂留駐共同庇佑鄉里，形成當地獨具特色的雙神並祀信仰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北韓足球隊「暴力碰拳」毆對手　日網怒：必須禁賽
游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文
下周明顯降溫「可能還有颱風生成」　最新預測曝光
海關人員出國「機上性騷空服員」！　嚴懲2大過免職
王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！老闆出面道歉
可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台南無刺虱目魚排外銷澳洲再開新局　黃偉哲：打進新藍海市場

蔡淑臻自曝「不怕8K鏡頭」祕訣　海芙電音雙波成工作強度下的穩定解方

超商「黑五優惠」咖啡任9杯440元！紅豆湯、燒仙草「買1送1」

【廣編】福容大飯店年菜開賣「 10人桌菜 6,888元起」！攜正官庄推蔘雞湯伴手禮

北港媽祖蒞臨台南　永康姑婆廟獻畫恭迎聖駕

從默默無名到素色寢具龍頭　AnD House藉蝦皮免運服務打開電商知名度

小坪數大容積！立保科技助攻7-ELEVEN微型倉　免排隊免找櫃號

蝦皮購物推「全站大免運」　12月試行、2026年全面上線

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

7-11烘焙新品第2件省10元　全家「沖泡純米粉」49元開吃

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

蔡淑臻自曝「不怕8K鏡頭」祕訣　海芙電音雙波成工作強度下的穩定解方

超商「黑五優惠」咖啡任9杯440元！紅豆湯、燒仙草「買1送1」

【廣編】福容大飯店年菜開賣「 10人桌菜 6,888元起」！攜正官庄推蔘雞湯伴手禮

北港媽祖蒞臨台南　永康姑婆廟獻畫恭迎聖駕

從默默無名到素色寢具龍頭　AnD House藉蝦皮免運服務打開電商知名度

小坪數大容積！立保科技助攻7-ELEVEN微型倉　免排隊免找櫃號

蝦皮購物推「全站大免運」　12月試行、2026年全面上線

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

7-11烘焙新品第2件省10元　全家「沖泡純米粉」49元開吃

普發現金再升級　農產好禮樂開心

西門UNIQLO回歸超台店裝搶先逛！最大客製化專區、開幕限定優惠一次看

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

政院公佈財劃法中央釋出1.2兆　國民黨團：踐踏民意毀憲亂政

中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

只賣75萬、全球最便宜！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」比台灣5代更殺

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲　中共根本不認中華民國

許瑋甯甜揭邱澤求婚細節　「當爸眼神充滿星星」她讚：我的隊友

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

消費熱門新聞

超商限時「買1送1」　零食、生活用品5折

蝦皮購物推「全站大免運」　12月試行

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

訂閱制當道　從小額付費看見顧客對服務的期待

7-11烘焙新品第2件省10元　全家「沖泡純米粉」49元開吃

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

7-11推《動物方城市2》70款周邊

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠

Mercedes-Benz星動樂園「北中南開跑」！

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

星巴克福吉茶那堤最強平替？！買一送一直接掃貨

更多熱門

相關新聞

台南勇奪 IDC「最佳數位政策獎」智慧稅務創新獲國際肯定

台南勇奪 IDC「最佳數位政策獎」智慧稅務創新獲國際肯定

國際資料資訊 IDC，20日於新加坡舉行「IDC Technology Symposium & Awards」，公布「2025 IDC 未來企業大獎」獲獎名單，台南市政府以「智慧稅務創新─安全高效的便捷服務」脫穎而出，勇奪智慧城市類別「最佳數位政策獎」。財稅局主任祕書陳家慶代表率隊前往領獎，替全國地方稅務服務寫下新指標成就。

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場

颱風後衝石綿風險、AI衝擊職場型態台南市職安處守護勞工

颱風後衝石綿風險、AI衝擊職場型態台南市職安處守護勞工

台南市勞工局公佈年終成果多元策略推進職安獲中央評核「優良」

台南市勞工局公佈年終成果多元策略推進職安獲中央評核「優良」

台南鐵路地下化進度78%　明年底第一階段通車

台南鐵路地下化進度78%　明年底第一階段通車

關鍵字：

媽祖信仰永康姑婆廟北港朝天宮宗教交流台南文化黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

Sandy主持外景大遲到！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面